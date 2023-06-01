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Возникнет боль в животе: когда категорически нельзя есть черешню

Кому нельзя есть черешню (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Черешню едят почти все. Однако, несмотря на большую пользу, такая ягода может нанести вред. В частности, людям с определенными проблемами нужно воздержаться от употребления черешни.

Можно ли есть черешню на голодный желудок - читайте на Styler ниже.

Кому нельзя есть

За один раз нельзя есть более 300 - 400 граммов ягоды. Все потому, что превышенная доза может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ограничить употребление ягоды следует людям, которые склонны к полноте или пытаются похудеть. Все из-за большого содержания глюкозы и фруктозы.

Также нельзя есть черешню людям:

  • с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;
  • с язвой или гастритом с повышенной кислотностью;
  • с индивидуальной непереносимостью;
  • с диабетом.

Можно ли есть на голодный желудок

Как пишут "Факты", семейный врач Лилия Сарахман рассказала, если есть черешню умеренно, небольшими порциями, не натощак и предварительно помытыми, то можно избежать всех нежелательных последствий и получить только пользу для организма.

Важно, что тонкий кишечник может плохо усваивать такие углеводы как черешня. Она быстро ферментируется микрофлорой (кишечными бактериями), конечными продуктами такого пищеварения будут газы.

А это способствует возникновению метеоризма, вздутию живота, дискомфорта и боли в животе.

Также фруктоза, содержащаяся в черешне, стимулирует желудочно-кишечный тракт выводить воду и электролиты, что приводит к диарее.

Ранее мы сообщали, что сделать, чтобы черешня не стала червивой.

Также мы писали, как выбрать самую вкусную и сладкую черешню.

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ягодачерешня