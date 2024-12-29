Возникает желание "съесть еще": диетолог назвала продукты, в которые добавляют усилитель вкуса

Что такое глутамат натрия

Это соль глутаминовой кислоты - аминокислоты, которая естественно встречается во многих продуктах питания. Глутаминовая кислота важна для организма, в частности для функционирования мозга и нервной системы.

Природный глутамат натрия можно найти в таких продуктах:

томаты - особенно спелые, содержат большое количество глутамата, который отвечает за их насыщенный вкус

сыры - пармезан и рокфор славятся высоким содержанием природного глутамата

грибы - особенно шампиньоны и шиитаке

мясо и рыба - они естественно богаты этой аминокислотой, что делает их вкус насыщенным

соевый соус - один из лидеров по содержанию глутамата

Тогда как добавляют такое вещество в продукты:

чипсы

кетчуп

сардины в томатном соусе

полуфабрикаты - пицца

мясные деликатесы - сосиски, колбасы

лапша быстрого приготовления

куриные наггетсы

бульонные кубики

Почему глутамат важен

По словам диетолога Ольги Безуглой, глутамат является частью умами - так называемого "пятого вкуса", который делает блюда более насыщенными, кроме сладкого, соленого, кислого и горького. Этот вкус в естественном виде мы чувствуем, когда едим бульон, томаты или сыры.

Природный глутамат натрия - часть сбалансированного питания. Проблема может возникнуть, когда мы потребляем его в избытке с обработанными продуктами, где он используется как добавка для усиления вкуса.

Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамата натрия.