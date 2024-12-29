Возникает желание "съесть еще": диетолог назвала продукты, в которые добавляют усилитель вкуса

Глутамат натрия является распространенной пищевой добавкой, которую добавляют в продукты для усиления вкуса и желания "съесть еще". Стоит знать, в каких продуктах он содержится и чем вреден для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах содержится натуральный и добавленный глутамат натрия.
Это соль глутаминовой кислоты - аминокислоты, которая естественно встречается во многих продуктах питания. Глутаминовая кислота важна для организма, в частности для функционирования мозга и нервной системы.
Природный глутамат натрия можно найти в таких продуктах:
Тогда как добавляют такое вещество в продукты:
По словам диетолога Ольги Безуглой, глутамат является частью умами - так называемого "пятого вкуса", который делает блюда более насыщенными, кроме сладкого, соленого, кислого и горького. Этот вкус в естественном виде мы чувствуем, когда едим бульон, томаты или сыры.
Природный глутамат натрия - часть сбалансированного питания. Проблема может возникнуть, когда мы потребляем его в избытке с обработанными продуктами, где он используется как добавка для усиления вкуса.
Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамата натрия.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Министерства здравоохранения Украины.