Возникает желание "съесть еще": диетолог назвала продукты, в которые добавляют усилитель вкуса
Глутамат натрия является распространенной пищевой добавкой, которую добавляют в продукты для усиления вкуса и желания "съесть еще". Стоит знать, в каких продуктах он содержится и чем вреден для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах содержится натуральный и добавленный глутамат натрия.
Что такое глутамат натрия
Это соль глутаминовой кислоты - аминокислоты, которая естественно встречается во многих продуктах питания. Глутаминовая кислота важна для организма, в частности для функционирования мозга и нервной системы.
Природный глутамат натрия можно найти в таких продуктах:
- томаты - особенно спелые, содержат большое количество глутамата, который отвечает за их насыщенный вкус
- сыры - пармезан и рокфор славятся высоким содержанием природного глутамата
- грибы - особенно шампиньоны и шиитаке
- мясо и рыба - они естественно богаты этой аминокислотой, что делает их вкус насыщенным
- соевый соус - один из лидеров по содержанию глутамата
Тогда как добавляют такое вещество в продукты:
- чипсы
- кетчуп
- сардины в томатном соусе
- полуфабрикаты - пицца
- мясные деликатесы - сосиски, колбасы
- лапша быстрого приготовления
- куриные наггетсы
- бульонные кубики
Почему глутамат важен
По словам диетолога Ольги Безуглой, глутамат является частью умами - так называемого "пятого вкуса", который делает блюда более насыщенными, кроме сладкого, соленого, кислого и горького. Этот вкус в естественном виде мы чувствуем, когда едим бульон, томаты или сыры.
Природный глутамат натрия - часть сбалансированного питания. Проблема может возникнуть, когда мы потребляем его в избытке с обработанными продуктами, где он используется как добавка для усиления вкуса.
Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамата натрия.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Министерства здравоохранения Украины.
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