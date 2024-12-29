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Возникает желание "съесть еще": диетолог назвала продукты, в которые добавляют усилитель вкуса

Воскресенье 29 декабря 2024 13:01
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Возникает желание "съесть еще": диетолог назвала продукты, в которые добавляют усилитель вкуса В каких продуктах есть глутамат натрия и чем вреден для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Глутамат натрия является распространенной пищевой добавкой, которую добавляют в продукты для усиления вкуса и желания "съесть еще". Стоит знать, в каких продуктах он содержится и чем вреден для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах содержится натуральный и добавленный глутамат натрия.

Что такое глутамат натрия

Это соль глутаминовой кислоты - аминокислоты, которая естественно встречается во многих продуктах питания. Глутаминовая кислота важна для организма, в частности для функционирования мозга и нервной системы.

Природный глутамат натрия можно найти в таких продуктах:

  • томаты - особенно спелые, содержат большое количество глутамата, который отвечает за их насыщенный вкус
  • сыры - пармезан и рокфор славятся высоким содержанием природного глутамата
  • грибы - особенно шампиньоны и шиитаке
  • мясо и рыба - они естественно богаты этой аминокислотой, что делает их вкус насыщенным
  • соевый соус - один из лидеров по содержанию глутамата

Тогда как добавляют такое вещество в продукты:

  • чипсы
  • кетчуп
  • сардины в томатном соусе
  • полуфабрикаты - пицца
  • мясные деликатесы - сосиски, колбасы
  • лапша быстрого приготовления
  • куриные наггетсы
  • бульонные кубики

Почему глутамат важен

По словам диетолога Ольги Безуглой, глутамат является частью умами - так называемого "пятого вкуса", который делает блюда более насыщенными, кроме сладкого, соленого, кислого и горького. Этот вкус в естественном виде мы чувствуем, когда едим бульон, томаты или сыры.

Природный глутамат натрия - часть сбалансированного питания. Проблема может возникнуть, когда мы потребляем его в избытке с обработанными продуктами, где он используется как добавка для усиления вкуса.

Его избыток повышает давление, вредит работе почек, сердца и сосудов. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми болезнями следует избегать не только соленой пищи, но и всего, что имеет много натрия, в том числе глутамата натрия.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Министерства здравоохранения Украины.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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