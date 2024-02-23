"Он собирался остаться". Отец погибшего в Украине американского добровольца рассказал о сыне-герое

История Далтона Медлина

В июле 2022 года Далтон отправился на войну добровольцем, не имея в Украине никаких знакомых, родных или друзей. Однако, ознакомившись поближе со страной и ее жителями, он спланировал остаться проживать в Украине после завершения конфликта.

Сейчас его отец, Уоррен Мэдлин, мечтает посетить место гибели сына. Он продолжает поддерживать дело Далтона, общаясь с американцами, объясняя необходимость победы Украины, а также важность американской помощи Киеву.

Уроженец города Шерман в штате Техас Далтон имел опыт службы пехотинцев в армии США в 2017-2021 годах.

Далтон был очень скоромным, но в это время сильным.

Он вызывался добровольцем, когда к этому призвал президент Украины. Он хотел помогать людям. По его словам, он хотел быть частью чего-нибудь великого. И когда он приехал в Украину, влюбился в нее и ее простых и скоромных людей.

Первоначально он был в Иностранном легионе. А затем была создана группа добровольцев, состоящая преимущественно из американцев. Поэтому в сентябре он присоединился к этой группе (подразделение "Chosen Company", состоящее из интернациональных добровольцев, воюющих в составе 59-й бригады Вооруженных сил Украины) и погиб в сентябре 2023 года. Ему было всего 24 года.

"Он рассказывал, что это прекрасное место. И люди замечательные – скромные и преданные. И он просто их полюбил. Он собирался остаться там... После войны собирался остаться в Украине. Ведь все были объединены. Украинцы – едины вместе, без политики или расистских вещей. Все едины. Все вместе", - рассказывает о сыне отец - Уоррен Медлин.

Добровольца убили россияне на Донбассе, когда он ранен, а потом кичились в своих СМИ его убийством...

"Он был ранен. И когда он лежал там, борясь за свою жизнь, россияне пришли и выстрелили ему в голову. Да. Вот с какими людьми вы имеете дело", – рассказал Уоррен Медлин.

Россияне убили Далтона (Скриншот)

Официально Далтон считается пропавшим без вести, потому что его тело не удалось унести, ведь его заменяли россияне.

"Они убили моего сына. Мой сын был героем. Он сражался не за себя. Он боролся за дело, он боролся за людей, которых любил. И несмотря на то, что это очень больно, я очень, очень горжусь. Он герой не только для меня, он герой для украинского народа. Он герой для людей, воевавших вместе с ним", - резюмировал отец.