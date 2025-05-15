"Он погиб за нас": реакция украинских звезд на смерть Максима Нелипы

Константин Грубич

Известный телеведущий Константин Грубич эмоционально отреагировал на смерть Нелипы, хотя они и не были близко знакомы.

"Макса убили kazzspu на своей захватнической войне. Он защищал нас с самого начала полномасштабки. Мы не были близко знакомы", - подчеркнул он.

"Когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный дар) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться", - отметил Грубич.

Маричка Падалко

Также почтила память Нелипы телеведущая Маричка Падалко.

"Максим Нелипа, светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить", - отметила она.



Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Анатолий Анатолич и Юла

Телеведущий Анатолий Анатолич и его супруга, пиарщица Юла опубликовали совместный пост с видео, на котором Максим Нелипа поет.

"Когда мы в последний раз виделись с тобой в Вадосе, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались, что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался постить. Но… Вечная память, Макс. На щите, Герой", - отмтил Анатолич.

Алина Шаманская

Написала о трагической гибели Максима Нелипы и блогерша Алина Шаманская. В своем посте она отметила, что публичные люди тоже воюют и, к сожалению, умирают.

"Публичные люди тоже воюют! По-настоящему! Не для шоу, а иногда и до смерти! Вечная Слава и почет Герою, Максиму Нелипе. Он погиб в бою за нас с вами и нашу землю. С ним прошло детство миллионов украинцев! Вечная память и сочувствие семье", - написала Шаманская.

Слава Демин

Блогер и интервьюер Слава Демин в своем Telegram-канале отметил, что недавно только собирался взять интервью у актера-воина.



Слава Демин про Максима Нелипу (скриншот)

Соломия Витвицкая

Известная телеведущая Соломия Витвицкая также присоединилась к соболезнованиям.



Соломия Витвицкая про Нелипу (скриншот)

Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль выразила свои соболезнования семье погибшего героя.



Кароль про Нелипу (скриншот)

Рамина

"Мои соболезнования родным и близким", - написала телеведущая Рамина.



Рамина про Нелипу (скриншот)

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк также вспомнила про шоумена.

"Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусочек нашего детства. Светлая память воину. Светлая память прекрасному телеведущему и актеру", - отметила она.



Никитюк про Макса Нелипу (скриншот)

Григорий Решетник

"Всегда улыбчивый, открытый, талантливый. Не хочется в это верить. Проклятая война забирает самых лучших. Светлая и вечная память тебе, герой!" - написал Решетник.



Григорий Решетник про Нелипу (скриншот)

Маша Ефросинина

"Не могу поверить. Когда-то работали вместе. Мои соболезнования всем родным. Слава герою", - подчеркнула телеведущая.



Ефросинина про Максима Нелипу (скриншот)

Напомним, Максим Нелипа был актером, шоуменом и телеведущим. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года пошел в ТРО, а затем мобилизовался в ВСУ. На фронте служил в Силах беспилотных систем.

О его гибели в ночь на 15 мая сообщила супруга Тамара. По ее словам, сейчас идет следствие относительно обстоятельств его гибели 12 мая.

Трагическую новость уже подтвердил брат Нелипы Андрей. О месте и времени прощания с шоуменом и воином сообщат позже.