"Он погиб за нас": реакция украинских звезд на смерть Максима Нелипы
12 мая погиб Максим Нелипа. Известные украинцы эмоционально отреагировали на гибель телеведущего и защитника Максима Нелипы. В соцсетях они делятся воспоминаниями, фото и словами поддержки семье героя, отдавшего жизнь за независимость Украины.
РБК-Украина (проект Styler) решил собрать публикации знаменитостей в память о Максиме Нелипе.
Константин Грубич
Известный телеведущий Константин Грубич эмоционально отреагировал на смерть Нелипы, хотя они и не были близко знакомы.
"Макса убили kazzspu на своей захватнической войне. Он защищал нас с самого начала полномасштабки. Мы не были близко знакомы", - подчеркнул он.
"Когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный дар) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться", - отметил Грубич.
Маричка Падалко
Также почтила память Нелипы телеведущая Маричка Падалко.
"Максим Нелипа, светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить", - отметила она.
Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)
Анатолий Анатолич и Юла
Телеведущий Анатолий Анатолич и его супруга, пиарщица Юла опубликовали совместный пост с видео, на котором Максим Нелипа поет.
"Когда мы в последний раз виделись с тобой в Вадосе, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались, что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался постить. Но… Вечная память, Макс. На щите, Герой", - отмтил Анатолич.
Алина Шаманская
Написала о трагической гибели Максима Нелипы и блогерша Алина Шаманская. В своем посте она отметила, что публичные люди тоже воюют и, к сожалению, умирают.
"Публичные люди тоже воюют! По-настоящему! Не для шоу, а иногда и до смерти! Вечная Слава и почет Герою, Максиму Нелипе. Он погиб в бою за нас с вами и нашу землю. С ним прошло детство миллионов украинцев! Вечная память и сочувствие семье", - написала Шаманская.
Слава Демин
Блогер и интервьюер Слава Демин в своем Telegram-канале отметил, что недавно только собирался взять интервью у актера-воина.
Слава Демин про Максима Нелипу (скриншот)
Соломия Витвицкая
Известная телеведущая Соломия Витвицкая также присоединилась к соболезнованиям.
Соломия Витвицкая про Нелипу (скриншот)
Тина Кароль
Популярная певица Тина Кароль выразила свои соболезнования семье погибшего героя.
Кароль про Нелипу (скриншот)
Рамина
"Мои соболезнования родным и близким", - написала телеведущая Рамина.
Рамина про Нелипу (скриншот)
Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк также вспомнила про шоумена.
"Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусочек нашего детства. Светлая память воину. Светлая память прекрасному телеведущему и актеру", - отметила она.
Никитюк про Макса Нелипу (скриншот)
Григорий Решетник
"Всегда улыбчивый, открытый, талантливый. Не хочется в это верить. Проклятая война забирает самых лучших. Светлая и вечная память тебе, герой!" - написал Решетник.
Григорий Решетник про Нелипу (скриншот)
Маша Ефросинина
"Не могу поверить. Когда-то работали вместе. Мои соболезнования всем родным. Слава герою", - подчеркнула телеведущая.
Ефросинина про Максима Нелипу (скриншот)
Напомним, Максим Нелипа был актером, шоуменом и телеведущим. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года пошел в ТРО, а затем мобилизовался в ВСУ. На фронте служил в Силах беспилотных систем.
О его гибели в ночь на 15 мая сообщила супруга Тамара. По ее словам, сейчас идет следствие относительно обстоятельств его гибели 12 мая.
Трагическую новость уже подтвердил брат Нелипы Андрей. О месте и времени прощания с шоуменом и воином сообщат позже.
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