"Он забыл, что голый!" - только верхушка айсберга. Горничная шокирует историями из отельной жизни

Женщина проработала горничной более 20 лет в США и признается, что иногда ее работа казалась ей безумной и дикой из-за ситуации с гостями.

Самой невероятной вещью среди находившихся в номере стала полтора килограммовая секс-игрушка, которую покинула пара "далеко за 80".

"Была старшая пара, мужчина был на кислороде, я имею в виду, что ему было лет 85, и этой женщине тоже примерно столько же или она была немного младше, она ходила получше его. И когда они уехали, они оставили самый большой фаллоимитатор и вибратор, которые я когда-либо видела в своей жизни", - рассказала она.

Горничная добавила, что пожилой мужчина, наверное, уже не может физически угодить своей жене, но все еще хочет делать ее счастливой.

"Подумайте о большой части вашей ладони почти до локтя. В таком возрасте люди часто становятся очень странными, но размеры! И это их точно не остановило", – описала женщина размеры секс-игрушек.

И такие секс-игрушки были не единственной ситуацией, поразившей и шокировавшей работницу отеля. Бывали ситуации, когда она заходила в номер для уборки, а гости занимались сексом или полностью обнажены.

"Я встречала людей, которые спят и все такое, и людей, которые занимаются сексом. Я заходила, потому что они не отвечали на стук и считали, зачем закрывать двери, если они заняты сексом", - рассказала женщина.

Она добавила, что у нее было немало странных взаимодействий с людьми, и ей иногда открывали двери полностью обнаженные гости.

"Например, мне открыл дверь мужчина и сказал, что нет, уборку не нужно. Я думаю, что он забыл, что на нем ничего не имеет. И его прелести прямо передо мной. А потом он закрыл быстро дверь. Мне кажется, что он просто забыл, что он голый. У меня были и женщины, которые открывали дверь обнаженными, но они не испытывали проблем, потому что они такие: вот мои сиськи, мне все равно", - рассказала горничная.

На и самое удивительное с чем ей еще приходилось сталкиваться - это жидкости тела. К примеру, когда некоторые гости решили совсем не пользоваться туалетом.

"У меня были случаи, когда люди полностью игнорировали туалет. Я знаю, что люди мочатся в душе, когда моются, я понимаю, что такое случается. Но было и другое – люди просто игнорировали унитаз и мочились в сухой душ", - добавила работница гостиницы.