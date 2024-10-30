"У него нет сердца!" Женщина 6 лет ухаживала за мужем после аварии, а он шокировал всех после выздоровления

В течение многих лет Нурул ухаживала за своим парализованным мужчиной. Она кормила его через назогастральный зонд, купала его, переодевала подгузники, поддерживала и делала все, чтобы он снова смог ходить. В то же время, женщина воспитывала их общую дочь.

Свою нелегкую жизнь Нурул показывала в блоге и у нее появилось более 30 000 поклонников, которые ее поддерживали и давала силы, уважали за преданность и добросовестную заботу о больном мужчине.

Шесть лет понадобилось мужчине, чтобы поправиться и снова начать ходить.

И после своего выздоровления мужчина совершил то, что шокировало абсолютно всех. О развитии событий Нурул написала в своем блоге.

"Приветствую своего мужа, надеюсь, ты доволен тем, кого выбрал. Айфа Аизам, пожалуйста, заботься о нем, как я. Я закончила свою работу, теперь твоя очередь", - написала женщина.

Оказалось, что мужчина сразу после своего выздоровления, бросил Нурул, расстался с ней и сразу женился на другой. Где и когда он познакомился с новой женой - неизвестно.

Нурул делала все, чтобы ее муж поправился (скриншот)

Поклонники преданной женщины были шокированы, потому что столько времени, нервов и здоровья положила на то, чтобы поднять его на ноги после аварии.

"В то время я ужасно боялась всякий раз, когда он кашлял. Я каждый день делала ему реабилитацию, каждый день проводила все свое время возле него, разве что родня приезжала ненадолго, чтобы я могла отдохнуть и купить вещи первой необходимости для детей и мужа", - пишет женщина в блоге.

После возмущения в соцсетях и хейта против мужчины за его поступки женщина проявила еще один акт доброты и попросила прекратить преследовать своего бывшего и его новую жену. Она добавила, что они с мужем договорились вместе воспитывать дочь и остаться в добрых отношениях.

Однако поклонникам это не понравилось, и они продолжили хейт мужчины.

"Я не согласен с тем, что он исполнил свой долг мужа. Как может человек быть таким неблагодарным? Кажется, у него нет сердца", - прокомментировал один из поклонников Нурул.

Чтобы прекратить критику в адрес мужа и его новой жены, женщина удалила все посты о них и закрыла страницы от публикаций. Она написала, что не хотела разоблачать позор и устраивать преследования, а хотела только избежать клеветы и сообщить самостоятельно о таких изменениях в жизни.

Нурул 6 лет заботилась о муже и маленькой дочери (скриншот)