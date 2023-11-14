"Он был параноиком". Бывшая Мэттью Перри назвала вероятную причину смерти актера

Экс-избранница Мэттью назвала вероятную причину его смерти

По мнению Кэтти, актер скончался из-за употребления запрещенных препаратов.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

"Я не верю, что он просто утонул в своем джакузи. Я знаю Мэттью, и знаю, что он бы просто так не утонул. Я думаю, что он мог принимать таблетки в течение недели. Они сказали, что рецептурных обезболивающих на месте не было, и это меня не удивляет, потому что он не оставлял лекарствам валяться. Он был параноиком и выбрасывал их все, поэтому не было никаких доказательств", - сказала она.

Она также обратила внимание на последний снимок актера в Instagram и подпись под ним.

"Итак, когда теплая вода бушует вокруг тебя, тебе хорошо? Я Мэттмен", - написал Перри.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Эдвардс убеждена, что это не просто совпадение. Дело в том, что Перри часто так называл себя, когда употреблял наркотики.

"Мэттман появлялся, когда он был нетрезв и чувствовал себя побежденным. Я была рядом, когда он кайфовал, и говорила ему, что, возможно, стоит прекратить употреблять, он говорил: "Нет, я Мэттман", - рассказала актриса.

Женщина встречалась со звездой "Друзей" как раз в то время, когда он регулярно употреблял запрещенные вещества.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Мужчина предпочитал в такие моменты находиться у воды, говорит Кэтти.

"Он имел дело с водой, когда употреблял наркотики. Он всегда хотел быть в бассейне или джакузи", - вспомнила актриса.

Следует заметить, что 47-летняя Кайти встречалась с Мэттью в 2006 году, а также работала его ассистенткой в 2011 году и оставалась с ним близкой.