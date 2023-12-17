"Он врал всем". Друг Мэттью Перри шокировал заявлением о последних неделях жизни актера

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По словам мужчины, пожелавшего не раскрывать свою личность, Мэттью "никогда не был чист".

Близкий друг артиста предположил, что он был нечестным в первую очередь сам с собой.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

"Он врал всем о "чистоте". Никогда он не был "чистым". Это очень грустно. Знаете, наверное, больше всего он врал сам себе. Он мог быть очень манипулятивным, когда речь шла о его употреблении. Но это была такая борьба, и он боролся каждый день до конца", - отметил близкий друг артиста.

Отметим, 54-летнего Мэттью Перри обнаружили мертвым 28 октября в собственном доме в джакузи.

На днях стало известно, что звезда "Друзей" умер в результате "острого влияния кетамина" и последующего утопления.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Люди, близкие к мужчине, рассказали следователям, что он проходил курс инфузионной терапии кетамином, что считается экспериментальным методом лечения депрессии и тревожности.

Но судмедэксперт сообщил, что уровень кетамина в организме Перри был в пределах нормы, предназначаемой для общей анестезии во время операции, и что его последний сеанс лечения этим препаратом, состоявшийся за полторы недели до смерти, не объясняет столь высокий уровень.