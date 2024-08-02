RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Виктор Розовый показал новые кадры последствий ранения головы и пошутил о "покорителях Тисы"

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Военнослужащий и комик Виктор Розовый показал новые кадры последствий операции после ранения головы, которое получил в конце марта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Виктор опубликовал ролик, на котором вблизи можно увидеть, как выглядит его голова после трепанации черепа.

И даже в такой ситуации защитник не забывает шутить.

"Как думаете, сколько людей после просмотра этого видео будут пытаться сбежать за границу через Тису", - поинтересовался у фолловеров звезда "Лиги смеха".

Виктор Розовый показал шрамы после трепанации черепа (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, 11 апреля жена Виктора Розового Ольга сообщила, что ее муж получил тяжелое осколочное ранение головы, когда находился на выездной задаче 21 марта.

Бойцы 2-й и 3-й рот противотанкового батальона 3 ОШБр спасли ему жизнь и оказали необходимую помощь. После госпитализации военный перенес сверхсложную операцию.

Через некоторое время после хирургического вмешательства Розовый решил показать шрамы от него подписчикам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига смехаВойна в УкраинеЗвёзды