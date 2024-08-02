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Виктор Розовый показал новые кадры последствий ранения головы и пошутил о "покорителях Тисы"

Пятница 02 августа 2024 17:10
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Виктор Розовый показал новые кадры последствий ранения головы и пошутил о "покорителях Тисы" Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Иванна Пашкевич

Военнослужащий и комик Виктор Розовый показал новые кадры последствий операции после ранения головы, которое получил в конце марта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Виктор опубликовал ролик, на котором вблизи можно увидеть, как выглядит его голова после трепанации черепа.

И даже в такой ситуации защитник не забывает шутить.

"Как думаете, сколько людей после просмотра этого видео будут пытаться сбежать за границу через Тису", - поинтересовался у фолловеров звезда "Лиги смеха".

Виктор Розовый показал новые кадры последствий ранения головы и пошутил о &quot;покорителях Тисы&quot;

Виктор Розовый показал шрамы после трепанации черепа (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, 11 апреля жена Виктора Розового Ольга сообщила, что ее муж получил тяжелое осколочное ранение головы, когда находился на выездной задаче 21 марта.

Бойцы 2-й и 3-й рот противотанкового батальона 3 ОШБр спасли ему жизнь и оказали необходимую помощь. После госпитализации военный перенес сверхсложную операцию.

Через некоторое время после хирургического вмешательства Розовый решил показать шрамы от него подписчикам.

Ранее Виктор Розовый нежно обратился к жене.

Также звезда "Фабрики звезд" честно признался, боится ли мобилизации.

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