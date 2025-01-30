Виктор Розовый показал, как зажили шрамы после трепанации черепа, и удивил шуткой (видео)

Виктор Розовый показал, как выздоравливает после серьезной травмы головы, которую получил на фронте в марте прошлого года. В частности, комик продемонстрировал, как зажили шрамы после трепанации черепа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена рассказывает об этом детальнее.

Что известно о реабилитации Виктора Розового

В своем блоге мужчина обнародовал ролик, на котором можно увидеть, как сейчас выглядит его череп после проведенной серьезной операции. Там осталась вмятина после тяжелого осколочного ранения.

Но после месяцев лечения и реабилитации комик чувствует себя хорошо и идет на поправку. Вместе с женой он не прекращает шутить даже в такой ситуации.

Так, Виктор показал, как может "двигаться" его травма, если выдыхать через нос. В ответ на это его избранница также пошутила.

"Витя, тебе 35 лет, а у тебя дальше ветер в голове", - отметила женщина, комментируя забавные действия своего мужа.

Виктор Розовый в соцсетях время от времени делится подробностями, касающимися его восстановления после ранения. Отправиться на службу комик решил еще в начале полномасштабной российско-украинской войны - он присоединился к рядам ВСУ.

А в марте 2024 года, во время выполнения одного из боевых заданий, получил серьезное осколочное ранение в голову. Жизнь мужчине спасла своевременная медицинская помощь, дальнейшее лечение и реабилитация.

Накануне Виктор узаконил отношения с Ольгой Мерзликиной - это также произошло в марте 2024 года.

Виктор Розовый и его жена (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Что известно про Виктора Розового

Он выступал в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна" и был участником шоу "Игры приколов", а также - победителем "Лиги смеха". После реабилитации Розовый вернулся на "Лигу смеха", и его появление на сцене растрогало коллег и поклонников до слез.