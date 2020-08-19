Віктор Павлик дав концерт на весіллі через тиждень після смерті сина

Віктор Павлик виступив на весіллі українських блогерів Наталії Литвин та Олександра Куровського всього через тиждень після смерті свого сина Павла.

Про це розповіла блогер на своїй сторінці в Instagram-сторіс.

З'ясувалося, що пара домовилася про виступ артиста ще за півроку до весілля. Наталя зізналася, що не була впевнена, чи у силі домовленість через трагедію в сім'ї Павлика.

Але, з усім тим, співак стримав слово і "відпрацював" на весіллі молодих людей. Блогер просить утриматися від їдких коментарів, бо кожен переживає горе по-своєму. І якщо робота допомагає Віктору Павлику, це його право.

"Наші організатори написали йому слова підтримки і висловили співчуття. У його родині сталася біда за тиждень до весілля. Але нам потрібно було знати, чи він, буде, бо це більша частина програми, бронювали ще пів року тому. Віктор Франкович зараз живе роботою, це його єдиний сенс життя і розрада. Тому він вирішив працювати, за що його дуже поважаємо. А тупі коментарі - це обмеженість людей. Життя продовжується", - написала Наталія Литвин.

Віктор Павлик виступив на весіллі блогерів (скрін: instagram.com/natalilytvyn)

Нагадаємо, що син Віктора Павлика помер 7 серпня після тривалої боротьби з саркомою. Павлу було всього 21 рік, хворобу діагностували у 2018 році. У червні хлопець відмовився від подальших курсів хіміотерапії, а незадовго до смерті його перевели в хоспіс.

Раніше ми писали, що ексдружина Віктора Павлика висловилася про померлого сина.