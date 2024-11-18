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Использование этого масла при приготовлении пищи может снизить риск заболеваний сердца

Какое масло полезно для жарки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время приготовления стоит использовать масло, которое полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Речь идет о рапсовом масле и его пользе во время жарки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чем полезно рапсовое масло

мало насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина. Фактически, оно может похвастаться самым низким уровнем насыщенных жиров среди всех масел - лишь вдвое меньше оливкового масла.

В одной столовой ложке масла (15 г) содержится 27% дневной потребности в витамине Е. Это даже больше, чем в оливковом масле. Витамин Е участвует в десятках процессов в организме. Наиболее важные процессы, которые обеспечивает витамин Е: как мощный антиоксидант для обеспечения здоровья кожи и волос.

Максимальная температура для термической обработки блюд с использованием рапсового масла - 230 градусов.

Кому нельзя употреблять

Вред от масла может быть в том случае, если злоупотреблять им в рационе. Особенно это касается случаев, когда уже имеются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта (например, диарея, энтероколит, холецистит).

Если органы ЖКТ работают исправно, то масло не принесет вреда. Однако, лучше все же держаться разумных пределов потребления и включать его в свой рацион не более 30 г в день.

Очень осторожно следует употреблять рапсовое масло тем, кто имеет камни в желчном пузыре. Такое масло может спровоцировать их движение, что приведет к обострению и болевым ощущениям.

Как и в любом виде масла, жиры в нем могут окислиться и в таком случае причинять вред организму, в частности печени (действуя как токсины). Поэтому обязательно храните масло в темной таре и в ящике, чтобы на продукт не падал прямой солнечный свет длительное время.

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