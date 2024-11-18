Использование этого масла при приготовлении пищи может снизить риск заболеваний сердца
Во время приготовления стоит использовать масло, которое полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Речь идет о рапсовом масле и его пользе во время жарки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезно рапсовое масло
Ведущий диетолог из Британского фонда сердца Трейс Паркер рассказала, что в рапсовом масле мало насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина. Фактически, оно может похвастаться самым низким уровнем насыщенных жиров среди всех масел - лишь вдвое меньше оливкового масла.
"Рапсовое масло также имеет высокое содержание полезных ненасыщенных жиров, которое помогает снизить уровень холестерина. Имеет лучший баланс омега-жиров", - отметила эксперт.
Также такое масло имеет более высокую температуру дымления, то есть не потеряет своих полезных питательных веществ при высоких температурах.
Исследования также показали, что высокое потребление омега-6 может усугубить воспаление. К тому же, уникальное сочетание омега-3 и омега-6 в семенах рапса связано с меньшим риском заболеваний сердца и улучшением кровообращения.
В одной столовой ложке масла (15 г) содержится 27% дневной потребности в витамине Е. Это даже больше, чем в оливковом масле. Витамин Е участвует в десятках процессов в организме. Наиболее важные процессы, которые обеспечивает витамин Е: как мощный антиоксидант для обеспечения здоровья кожи и волос.
Максимальная температура для термической обработки блюд с использованием рапсового масла - 230 градусов.
Кому нельзя употреблять
Вред от масла может быть в том случае, если злоупотреблять им в рационе. Особенно это касается случаев, когда уже имеются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта (например, диарея, энтероколит, холецистит).
Если органы ЖКТ работают исправно, то масло не принесет вреда. Однако, лучше все же держаться разумных пределов потребления и включать его в свой рацион не более 30 г в день.
Очень осторожно следует употреблять рапсовое масло тем, кто имеет камни в желчном пузыре. Такое масло может спровоцировать их движение, что приведет к обострению и болевым ощущениям.
Как и в любом виде масла, жиры в нем могут окислиться и в таком случае причинять вред организму, в частности печени (действуя как токсины). Поэтому обязательно храните масло в темной таре и в ящике, чтобы на продукт не падал прямой солнечный свет длительное время.
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