Утром 29 сентября 64-летний Скляр заявил, что в ближайшие дни отправится на оккупированную Россией территорию Украины.

"У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!" - сказал "Костя Иванов".

Отметим, что Скляр, снимавшийся в фильмах "Дети понедельника" и "Берегите женщин", поддержал оккупацию Крыма Российской Федерацией и полномасштабное вторжение российской армии в Украину.

Судя по всему, вскоре "сбудется мечта семьи" Скляра. Однако его родственникам привезут не пианино, как пел артист в своей песне, а "Ладу Калину".

Добавим, что публично о желании уничтожать народ Донбасса ранее также высказались и другие российские артисты-украинофобы: рэперы Тимати и Птаха, певец Прохор Шаляпин, дрессировщик Аскольд Запашный, актер Максим Дрозд и даже телеведущая Лера Кудрявцева.