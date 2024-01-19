Вызывают тяжелые осложнения. Педиатр назвала запрещенные препараты для ингаляции

С чем нельзя делать ингаляции детям

"Прежде всего - это декасан. Он относится к антисептикам. Если почитать показания к его применению, то это дезинфекция рук, перчаток, медицинских инструментов, диагностического оборудования", - объясняет педиатр Ярослава Пидручняк.

Также декасан используется в хирургии и гинекологии. В инструкции указано, что это средство можно применять детям при обострении хронического бронхита, но опыт других применений для детей до 18 лет - отсутствует. Поэтому не следует вообще использовать декасан для детей.

"Не стоит применять минеральные воды. Они не предназначены для ингаляций. Они не стерильные, что может привести к тяжелым осложнениям", - добавляет врач.

По словам педиатра, ингаляции с чистым физраствором, средствами с гиалуроновой кислотой, лорде, АКК, раствором с травами, эфирными маслами - это все может привести к осложнениям.

Добавим также, что не стоит давать ребенку дышать горячим паром над картофелем, поскольку так можно обжечь слизистые и навредить ребенку.

Подобрать средства для ингаляции должен врач, исходя из показаний состояния здоровья конкретного пациента. Обычно назначают проводить эту процедуру 2-5 раз в день до признаков улучшения.