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Вызывают тяжелые осложнения. Педиатр назвала запрещенные препараты для ингаляции

С чем нельзя делать ингаляции (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Ингаляции применяют для профилактики и лечения острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов и легких. А также для профилактики приступов бронхиальной астмы. Этот способ очень распространен при лечении детей.

О том, какие препараты запрещено использовать для ингаляций, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию клиники Ламалу в Instagram.

С чем нельзя делать ингаляции детям

"Прежде всего - это декасан. Он относится к антисептикам. Если почитать показания к его применению, то это дезинфекция рук, перчаток, медицинских инструментов, диагностического оборудования", - объясняет педиатр Ярослава Пидручняк.

Также декасан используется в хирургии и гинекологии. В инструкции указано, что это средство можно применять детям при обострении хронического бронхита, но опыт других применений для детей до 18 лет - отсутствует. Поэтому не следует вообще использовать декасан для детей.

"Не стоит применять минеральные воды. Они не предназначены для ингаляций. Они не стерильные, что может привести к тяжелым осложнениям", - добавляет врач.

По словам педиатра, ингаляции с чистым физраствором, средствами с гиалуроновой кислотой, лорде, АКК, раствором с травами, эфирными маслами - это все может привести к осложнениям.

Добавим также, что не стоит давать ребенку дышать горячим паром над картофелем, поскольку так можно обжечь слизистые и навредить ребенку.

Подобрать средства для ингаляции должен врач, исходя из показаний состояния здоровья конкретного пациента. Обычно назначают проводить эту процедуру 2-5 раз в день до признаков улучшения.

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