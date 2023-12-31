Вызывают пороки развития ребенка. Вот какие препараты нельзя принимать беременным

Какие лекарства вызывают пороки развития плода

"Прежде всего это противоэпилептические препараты, которые используются для лечения судорожных приступов, мигрени, фибромиалгий, нейропатических болей, биполярного расстройства и других психических нарушений", - говорит врач.

Он делится списком препаратов, которые нельзя принимать беременным.

Вальпроат (Вальпроком хроно, Депакин) - больше всего из всех препаратов может вызвать пороки развития плода во время беременности.

Какими могут быть последствия для ребенка:

применение в течение первого триместра может повышать риск дефектов развития нервной трубки

выявлены случаи задержки развития при отсутствии тератогенности, связанной с экспозицией плода

повышает риск низких показателей когнитивных тестов у детей, чьи матери употребляли вальпроат во время беременности

этот препарат может привести к сердечным аномалиям, дефектам нервной трубки, преимущественно spina bifida и задержкам развития, могут быть аномалии конечностей, расщелины неба/губы и дефектов мочевыводящих путей

Топирамат (топиромакс) является препаратом, который используется для лечения эпилепсии и мигрени, и он был связан с гипопадией и незаращением щелей полости рта у новорожденных, особенно у беременных женщин, получавших более высокие дозы.

Фенобарбитал может вызвать нарушение развития плода, роста и т. д.

Литий - желательно избегать приема лития во время беременности, особенно в первом триместре беременности. Может вызвать аномалию развития сердца.

Карбамазепин при приеме во время беременности может вызвать повреждение ДНК плода, приводящие к черепно-лицевым дефектам, интеллектуальным нарушениям и задержке роста.

Ламотриджин (Эпилептал, Ланистор, Ламотрин) самый безопасный во время беременности, но также несет угрозу пороков развития.

Прегабалин - агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) опубликовало выводы результатов исследования безопасности рисков во время беременности и обращения к специалистам системы здравоохранения (DHPC). Исследование показало, что прегабалин может несколько повысить риск серьезных врожденных пороков, если его использовать во время беременности.