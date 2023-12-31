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Вызывают пороки развития ребенка. Вот какие препараты нельзя принимать беременным

Какие лекарстве нельзя принимать беременным (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые медикаменты могут вызвать пороки развития ребенка, если их женщина принимает во время беременности. Именно поэтому нужно с врачом очень тщательно подбирать препараты и учитывать любые риски.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию невролога Евгения Скрипника в Facebook.

Какие лекарства вызывают пороки развития плода

"Прежде всего это противоэпилептические препараты, которые используются для лечения судорожных приступов, мигрени, фибромиалгий, нейропатических болей, биполярного расстройства и других психических нарушений", - говорит врач.

Он делится списком препаратов, которые нельзя принимать беременным.

Вальпроат (Вальпроком хроно, Депакин) - больше всего из всех препаратов может вызвать пороки развития плода во время беременности.

Какими могут быть последствия для ребенка:

  • применение в течение первого триместра может повышать риск дефектов развития нервной трубки
  • выявлены случаи задержки развития при отсутствии тератогенности, связанной с экспозицией плода
  • повышает риск низких показателей когнитивных тестов у детей, чьи матери употребляли вальпроат во время беременности
  • этот препарат может привести к сердечным аномалиям, дефектам нервной трубки, преимущественно spina bifida и задержкам развития, могут быть аномалии конечностей, расщелины неба/губы и дефектов мочевыводящих путей

Топирамат (топиромакс) является препаратом, который используется для лечения эпилепсии и мигрени, и он был связан с гипопадией и незаращением щелей полости рта у новорожденных, особенно у беременных женщин, получавших более высокие дозы.

Фенобарбитал может вызвать нарушение развития плода, роста и т. д.

Литий - желательно избегать приема лития во время беременности, особенно в первом триместре беременности. Может вызвать аномалию развития сердца.

Карбамазепин при приеме во время беременности может вызвать повреждение ДНК плода, приводящие к черепно-лицевым дефектам, интеллектуальным нарушениям и задержке роста.

Ламотриджин (Эпилептал, Ланистор, Ламотрин) самый безопасный во время беременности, но также несет угрозу пороков развития.

Прегабалин - агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) опубликовало выводы результатов исследования безопасности рисков во время беременности и обращения к специалистам системы здравоохранения (DHPC). Исследование показало, что прегабалин может несколько повысить риск серьезных врожденных пороков, если его использовать во время беременности.

 

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