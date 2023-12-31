Вызывают пороки развития ребенка. Вот какие препараты нельзя принимать беременным

Некоторые медикаменты могут вызвать пороки развития ребенка, если их женщина принимает во время беременности. Именно поэтому нужно с врачом очень тщательно подбирать препараты и учитывать любые риски.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию невролога Евгения Скрипника в Facebook.
"Прежде всего это противоэпилептические препараты, которые используются для лечения судорожных приступов, мигрени, фибромиалгий, нейропатических болей, биполярного расстройства и других психических нарушений", - говорит врач.
Он делится списком препаратов, которые нельзя принимать беременным.
Вальпроат (Вальпроком хроно, Депакин) - больше всего из всех препаратов может вызвать пороки развития плода во время беременности.
Какими могут быть последствия для ребенка:
Топирамат (топиромакс) является препаратом, который используется для лечения эпилепсии и мигрени, и он был связан с гипопадией и незаращением щелей полости рта у новорожденных, особенно у беременных женщин, получавших более высокие дозы.
Фенобарбитал может вызвать нарушение развития плода, роста и т. д.
Литий - желательно избегать приема лития во время беременности, особенно в первом триместре беременности. Может вызвать аномалию развития сердца.
Карбамазепин при приеме во время беременности может вызвать повреждение ДНК плода, приводящие к черепно-лицевым дефектам, интеллектуальным нарушениям и задержке роста.
Ламотриджин (Эпилептал, Ланистор, Ламотрин) самый безопасный во время беременности, но также несет угрозу пороков развития.
Прегабалин - агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) опубликовало выводы результатов исследования безопасности рисков во время беременности и обращения к специалистам системы здравоохранения (DHPC). Исследование показало, что прегабалин может несколько повысить риск серьезных врожденных пороков, если его использовать во время беременности.
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