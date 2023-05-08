Вызывают апатию и депрессию. Какие цвета категорически нельзя использовать в интерьере

Черный

Черный цвет лучше не делать основным в дизайне комнаты или гостиной, ведь подсознательно мы воспринимаем его как цвет траура. Поэтому дизайн интерьера в черном цвете будет приносить только негатив.

Более того, из-за этого цвета у вас могут возникнуть нервные расстройства.

Черный цвет в интерьере (фото: vbud.in.ua)

Красный

Красный цвет ассоциируется с опасностью и опасностью. Находясь в комнате, где преобладает этот цвет, у нас на подсознательном уровне возникает тревога и чувство стресса, говорят психологи.

Красный цвет в интерьере (фото: vdomadobre.info)

Желтый

Чрезмерное использование желтого цвета в интерьере может привести к тому, что этот цвет "давит" на ваше психологическое состояние.

Именно поэтому у вас могут возникнуть психические расстройства и даже галлюцинации.

Желтый цвет в интерьере (фото: kolorit.ua)

Белый

Вполне белый интерьер кажется очень стильным, однако такой дизайн может вызвать у вас чувство одиночества.

Именно поэтому при планировании дизайна интерьера следует придавать яркие акценты.

Белый цвет в интерьере (фото: intarsio.com.ua)