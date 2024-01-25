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Вызывает рак? Комаровский объяснил, что не так с жареной едой

Фото: Комаровский рассказал, что не так с жареной едой (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Множество серьезных научных исследований заверяют нас в том, что жареная еда вызывает рак. Так ли это на самом деле?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео доктора Комаровского на YouTube.

Чем опасна жареная вода

Еда, которую пожарили, приобретает цвет и вкус, а сам процесс называется специальным термином. 

Реакция Майяра это химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании. Примером такой реакции является жарка мяса или выпечка хлеба, в ходе которых в процессе нагревания пищевого продукта возникает типичный запах, цвет и вкус приготовленной пищи.

Гетероциклические амины (ГЦА) получаются, когда к реакции Майяра добавляются вещества, содержащиеся в мышцах при влиянии высокой температуры.

"Они образуются при жарке мяса и рыбы", - сказал врач.

Полициклические ароматические углеводы (ПАУ) образуются, когда жир или соки непосредственно попадают на открытый огонь или на поверхность с высокой температуры.

Медик сообщил, что исследования доказали, что ГЦА и ПАУ многократно увеличивают риск онкологических заболеваний.

"Прежде всего рака кишечника, рака простаты, молочной железы", - уточнил Комаровский.

ГЦА и ПАУ признаны канцерогенами.

Доктор сообщил, что в тех местах, где люди употребляют жареные продукты более четырех раз в неделю - уровень онкологии выше.

Однако, по словам врача, на данное время неизвестно, какая именно концентрация ПАУ и ГЦА приводит к образованию онкологии.

 

Ранее мы сообщали, что Комаровский назвал главную и страшную опасность хурмы.

А до этого Комаровский назвал три главных витамина, которые нужны пожилым людям зимой.

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Доктор Комаровский