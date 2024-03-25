Вызывает полицию и спасает от домашнего насилия. В Украине создали приложение с секретной кнопкой

В Украине создали уникальное приложение с тайной кнопкой, которая мгновенно вызовет полицию и спасет от домашнего насилия.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информационную кампанию "Розірви коло" рассказывает, что известно об этом приложении и как именно работает тайная кнопка.
Согласно информации "Розірви коло" в Facebook, приложение, которое поможет украинцам преодолевать домашнее насилие, было создано Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией в партнерстве с UNFPA (фондом ООН в области народонаселения).
"Представьте, что есть приложение, которое мгновенно вызывает полицию. Без звонка, без лишнего внимания со стороны окружающих, без необходимости называть вслух свой адрес и объяснять, что именно произошло. Так, чтобы обидчик/-ца не заметил/-ла и не успел/-ла отреагировать без присутствия правоохранителей/-ниц", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что интерфейс нового приложения выглядит как обычный менструальный календарь.
Однако в его функционале есть тайная кнопка - если вы зажмете ее на несколько секунд, то поделитесь своей геолокацией с полицией.
"Ваше обращение будет сразу же зафиксировано, и не нужно будет подтверждать его звонком или вводом дополнительных данных", - пояснили эксперты.
Учитывая это, перед использованием приложения необходимо активировать доступ к собственной геолокации. Кроме того, следует избегать его "тестирования" без необходимости, чтобы не послать в полицию ошибочный вызов.
Отмечается, что название приложения не разглашается публично "в целях безопасности".
Для того чтобы получить больше информации, необходимо оставить комментарий под публикацией и дождаться сообщения в приватных.
Мгновенный вызов полиции - важен для сохранения здоровья и жизни (иллюстрация: facebook.com/rozirvykolo)
"Это приложение дает возможность незаметно вызывать помощь в считанные минуты. Если вы замечаете странное поведение человека, включайте приложение и нажимайте кнопку SOS. Это один из способов уберечь себя", - пояснили специалисты в комментариях к публикации.
Информационная кампания "Розірви коло" - часть масштабной программы UNFPA - Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине.
Кампания реализуется при поддержке правительства Великобритании и содействии офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
С 2015 года "Розірви коло":
На платформах кампании доступны:
"Ежегодно кампания убеждает около 15 млн человек не терпеть насилие", - подчеркнули эксперты.
Официальный портал кампании (скриншот: rozirvykolo.org)
Напомним, ранее в полиции объяснили, какие виды домашнего насилия существуют и как этому противодействовать.
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