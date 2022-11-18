Вызывает голод и способствует набору веса: какую овсянку нельзя есть при похудении

Чем полезна овсянка

Овсяное зерно богато фосфором, кальцием, магнием и железом. Также содержит жирорастворимые витамины группы В и Е. Конкретно они помогают сохранить молодость.

Регулярное потребление овсянки также оказывает полезное воздействие на иммунитет, снижает общий уровень холестерина в крови и ускоряет метаболизм.

Однако полезность овсянки зависит от степени обработки. Чем меньше крупу обработали, измельчили, тем полезнее будет из нее каша.

Какую овсянку не стоит есть при похудении

Долгое время велись споры среди диетологов по поводу целесообразности овсянки в рационе при похудении.

Дело в том, что калорийность крупно зерновой крупы составляет 342 ккал на 100 г продукта. Однако если ее приготовить на воде, то калорийность уменьшится до 102.

При похудении следует употреблять только цельозерновую овсянку. Она отличается длительным периодом приготовления - не менее 30 минут. Ее получают путем минимальной обработки зерна - шелушение, шлифование.

Такая овсянка содержит самое большое количество полезных веществ и витаминов. Тогда она будет давать длительную сытость и не будет вызывать голод.

Овсяная каша из глубоко переработанного зерна имеет высокий гликемический индекс. То есть, она повышает уровень сахара в крови сразу после еды и недолго держит сытость организма. Уже через час человек почувствует голод.

Такая овсянка удобна, потому что легко запаривается кипятком, но мало полезна.

Поэтому не стоит есть быстрорастворимую овсянку из порционных пакетиков. Она не дает сытости на продолжительное время. А еще - содержит сахар, искусственные ароматизаторы, красители и сгустители и другую химию.

Овсянку любят многие (фото: pixabay.com)

Глубоко обработанную овсянку советуют есть людям, желающим набрать вес, а не сбросить лишний.

Также важно помнить, что не стоит есть овсянку каждый день. В противном случае это может привести к уменьшению уровня кальция и витамина D в организме. Эти вещества просто не будут усваиваться. С течением времени это может привести к деформации костной ткани.