Вызовет сильную боль и спазмы. Что категорически нельзя есть на завтрак

Что лучше не есть на завтрак

Правильное питание должно быть неотъемлемой частью здорового образа жизни, а завтрак - важнейшим приемом пищи в течение дня. Сбалансированное питание даст заряд энергии для обучения и работы. При составлении своего меню следует выбирать продукты, прошедшие минимальную обработку и без добавления консервантов.

Употребление здоровых продуктов, но в неподходящее время, может вызвать неблагоприятные проблемы с желудком. Многие жалуются на то, что после еды утром они испытывают неприятный дискомфорт в желудке, в частности:

боль в животе,

изжога.

Выбирая пищу, следует избегать жирных, трудноперевариваемых и сахаристых продуктов. Жареная и жирная пища надолго задерживается в желудке и может вызвать метеоризм, ощущение переполнения кишечника и кислую отрыжку, а сильно подслащенная пища вызывает спазмы в животе и тошноту.

Эти продукты лучше не есть натощак

Некоторые продукты, употребляемые натощак, могут вызвать дискомфорт и даже сильную боль в животе.

Фрукты и цитрусовые соки

Цитрусовые считаются полезными продуктами, поскольку содержат большое количество витамина С, являющегося сильным антиоксидантом и защищающего клетки организма от окисления. Включение цитрусовых в ваш рацион также обеспечивает пищевые волокна, поддерживающие правильную работу кишечника.

Несмотря на целебные свойства, апельсины, мандарины и другие цитрусовые нельзя есть на голодный желудок, так как содержащиеся в них фруктовые кислоты раздражают стенки желудка, вызывая увеличение выработки желудочной кислоты, что усиливает симптомы изжоги и тошноты.

Регулярное употребление цитрусовых натощак может увеличить риск развития язвы и эрозии желудка.

Молочные продукты

Употребление молочных продуктов натощак может и не вызывать неприятных проблем с желудком, но содержащиеся в них молочнокислые бактерии будут нейтрализованы желудочным соком.

Если мы хотим в полной мере воспользоваться полезным действием йогурта, просто добавьте продукты, являющиеся источником углеводов и жиров, например овсянку с орехами.

Острые специи

Добавлять в завтрак острые специи не стоит, так как содержащиеся в них вещества, например пиперин, несмотря на целебные свойства, раздражают слизистую.

Желудок начинает выделять повышенное количество желудочной кислоты и усиливает рефлюкс содержимого желудка в пищевод, вызывая ощущение жжения в пищеводе и горле.

Чтобы снизить риск появления неприятных недугов, вместо завтрака добавьте в обед или очень ранний ужин острые специи.

Трудно перевариваемые продукты - английский завтрак

Классическая английская кухня славится жирными и трудными для пищеварения блюдами. Одним из них является английский завтрак, популярный по всему миру.

Традиционная трапеза обязательно должна включать жареный бекон, вареные колбасы и пудинг. К этому набору следует добавить яичницу и деруны и печеную фасоль.

Такая калорийно-жировая бомба надолго задерживается в желудке и может вызвать изжогу, боли в животе, метеоризм, тошноту и диарею.

Следует заменить бекон и сосиски нарезкой из мяса птицы, яичницу - пашотом, деруны - цельнозерновым хлебом, а запеченную фасоль свежими овощами. Такой набор не только легче усваивается, но и менее калориен.