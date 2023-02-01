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Воспитательница детдома под Киевом издевалась над детьми: женщине грозит до 6 лет

Коллаж РБК-Украина: за издевательство над детьми в детдоме под Киевом задержана воспитательница
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в Фастовском районе воспитательница учреждения, где опекали детей, издевалась над 9-летней девочкой. Также, по предварительным данным правоохранителей, подобные ужасные методы "воспитания" в заведении применялись уже не в первый раз.

Об этом 1 февраля сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

Он уточнил, что на теле пострадавшей девочки были обнаружены сеченые раны.

"Просто нечеловеческая жестокость к ребенку", - подчеркивает офицер.

Небитов добавил, что сейчас все 19 детей данного учреждения изъяты и находятся в больнице для проведения обследования, а также выяснение всех обстоятельств происшествия.

В настоящее время брутальная воспитательница - 51-летняя уроженка Киева - задержана и помещена в изолятор временного содержания. Женщину ждет суд. За побои и издевательства над малолетней ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Как подчеркивает Небитов, полиция и прокуратура Киевской области "всегда имела принципиальную позицию по строгому наказанию лиц, проявляющих жестокость к детям".

Пострадавшая девочка из детдома в Фастовском районе под Киевом (фото: t.me/andrii_nebytov)

"Призываю всех, если вам известны случаи насилия над детьми, сообщайте социальным службам или органам Национальной полиции", - пишет он.

В каком именно учреждении произошел вопиющий случай, правоохранитель не уточняет. Известно, что в Фастовском районе Киевской области функционируют пять детских домов семейного типа, в которых воспитывают детей, оставшихся без родителей.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье наказали учительницу, которая затравила первоклассницу.

Напомним также, перед этим сообщалось, что в Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе.

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