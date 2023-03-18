RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выходные перевернут жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову: кому готовиться

Гороскоп на выходные (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на выходные 18-19 марта расскажет про знаки Зодиака, которым звезды и планеты откроют путь к большому успеху уже сегодня-завтра.

Об этом пишет Slovo Fraza.

Телец

Этот уик-энд может быть для Тельцов благоприятным для установления новых контактов и расширения круга знакомств.

Вы можете получить новые возможности и перспективы в жизни, поэтому будьте открытыми для новых людей и идей.

Лев

Ближайшие выходные для Львов могут стать переломным моментом в вашей карьере.

Вы можете получить новые шансы, предложения, поэтому будьте решительными и не бойтесь рисковать.

Скорпион

18-19 марта могут стать для Скорпионов благоприятным для изучения новых тем и расширения своих знаний.

Вероятны новые увлечения и интересы, которые помогут вам расти и развиваться. Также не забывайте уделять внимание своим близким и друзьям.

Рыбы

Этот уик-энд может быть для Рыб благоприятным для реализации своих творческих идей и проектов.

Попробуйте использовать свой творческий потенциал, чтобы создать что-то новое и уникальное. Кроме того не забывайте о своем физическом и эмоциональном здоровье.

Ранее мы писали о самых требовательных мужчинах по знаку Зодиака. Астрологи говорят, что им очень сложно угодить.

Также читайте, какие знаки Зодиака астрологи называют "нестареющими".

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскоп