"Выглядит убого". Группа 5'nizza вернулась к русскому языку и разозлила украинцев

На опубликованном видео Бабкин исполняет короткую мелодию на гитаре, а Андрей Запорожец поет о том, что группа 5'nizza выступит на сценах Берлина, Амстердама, Барселоны, Валенсии и Франкфурта.

После этого Сергей уточняет, что тур продлится с 9 по 16 февраля. Однако вся информация была подана на русском языке.

Украинцы не понимают, почему на третий год полномасштабной войны артисты до сих пор поют на языке агрессора.

"А чому не українською? Що, боїтеся європейським українцям не буде зрозуміло? Чи для росіян співаєте? Не очікувала, аж противно, хоч ваші пісні люблю", "Це ж якими треба бути меркантильними, щоб так і нічого не зрозуміти. Гарних концертів. Повеселіть росіян, клоуни", "Чому такі артисти з такою аудиторією замість розвивати українську культуру і мову за кордоном, "вафлять", Бл*ть,реально наче в паралельних світах живемо", - возмущены пользователи сети.

Следует отметить, что это не первый раз, когда Сергей Бабкин оказывается в центре скандала. В 2023 году группу 5'nizza обвинили в сотрудничестве с россиянами. Для организации концертов за рубежом музыканты обратились к промоутеру из РФ.

Группа 5'nizza (фото: instagram.com/5nizza_official)

Тогда директор группы объяснила, что этот организатор якобы является давним другом Бабкина и, хотя родился и вырос в стране-агрессоре, уже давно является гражданином Израиля и открыто осуждает войну.

Впоследствии певец презентовал песню "Зрада", в которой в сатирической форме высмеял украинцев за взаимные обвинения из-за использования "случайных" русских слов, просмотр контента страны-агрессора, отсутствие публикаций о войне, приобретение дорогих брендов во время большой войны и тому подобное.