Теперь лекарства можно заказать с бесплатной доставкой на Укрпочту: как работает новая услуга

В Украине стартовал пилотный проект "Укрпочта. Аптека". Теперь лекарства можно будет заказывать по телефону и получать по почте. Пока эта услуга доступна в Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумской области. Потом ее расширят на другие регионы.

О том, как заказывать лекарства с доставкой на почту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава.

Как заказать лекарства и получить их по почте

Укрпочта получила лицензию на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Теперь лекарства можно будет получить по почте, заказав через контакт-центр. Доставка лекарств - бесплатная.

Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" начнет свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях: в Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумской области.

"Сейчас в украинских селах и поселках городского типа работают около 5 700 аптек и аптечных пунктов. В целом же по стране остается более 20 тысяч сел, не имеющих аптечных пунктов. Мы решаем этот вопрос на разных уровнях. Совместный проект "Укрпочта. Аптека" - инициатива, которая позволит существенно улучшить доступ людей к лекарственным средствам", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также отметил, что пилотный проект будет расширяться. К проекту будут включены прифронтовые территории Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областей и т. д. В перспективе - все населенные пункты страны.

В рамках этого проекта можно будет получить и препараты по программе "Доступні ліки". А именно:

для лечения сердечно-сосудистых болезней

для профилактики инсультов и инфарктов

против несахарного и сахарного диабета

для лечения хронических болезней нижних дыхательных путей

расстройств психики, поведения, эпилепсии и т. п.

инсулины и медицинские изделия

Пока программа содержит 515 торговых названий лекарственных средств и медоборудования, которые можно получить по рецепту от врача, бесплатно или с небольшой доплатой. Всего через Укрпочту можно заказать около 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы.

Медикаменты будут отпускаться из аптечного заведения компании и доставляться потребителям в ближайшее отделение Укрпочты.

Как оформить заказ

Для заказа лекарства нужно позвонить по номеру 0 800 300 545. Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах. Для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен обзор содержимого посылки при вручении.