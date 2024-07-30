Отпуск превратился в кошмар. Блогершу госпитализировали из-за ошибки с кондиционером в отеле

24-летняя Лиана Фостер, известная блогерша из Британии, попала в больницу во время своего отдыха в Турции. Женщина оказалась под капельницами из-за кондиционера в своем гостиничном номере. Она совершила одну-единственную ошибку, которая стоила ей здоровья.

Что это была за ошибка с кондиционером и какие проблемы получила британка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Лиана была в отпуске вместе со своей семьей в Анталии в Турции. Однажды утром женщина проснулась от очень сильной боли в горле. Она была очень обессилена, а ее мама, 52-летняя Линетт, посмотрела горло и увидела белые пятна на миндалинах.

Родственники сразу отвезли Лиану в больницу, где ее быстро госпитализировали. Обследование показало, что у женщины острый тонзиллит. А причиной заболевания стал обычный кондиционер, потому что Лиана совершила одну очень распространенную ошибку.

Женщине сразу поставили капельницу, и ей пришлось провести некоторое время в больнице. А дальше – терапия антибиотиками.

"Я чувствовала себя очень головокружительной, а также у меня сильно болело горло. Я не могла ни есть, ни пить. Думала, что это снова ковид. У меня была плохая температура, мое тело очень болело, и я пошла к врачам. Они сказали, что это тяжелый случай тонзиллита", - рассказала она.

Блогерша попала в больницу на отдыхе из-за ошибки с кондиционером (фото: instagram.com/lianafosterr)

Врачи объяснили Лиане, что это все из-за кондиционера. Когда она приехала в Анталию, сразу поехала в гостиницу. В первую ночь кондиционер был включен всю ночь. И он висел очень близко к кровати.

"Они говорят, что это может быть плесень воздух. Врач сказал, что, скорее всего, это от кондиционера. Я не могла употреблять пероральные антибиотики, поэтому мне пришлось делать инъекции в течение трех дней - дважды в сутки. Мне было очень больно. Я думаю, что если бы мы не спали с включенным кондиционером, то все было бы очень хорошо", - рассказала она.

Вторая ошибка была в том, что женщина испытала первые симптомы, но не обратилась к врачу в гостинице, потому что это было дорого. И к врачу Лиане попала только второй день болезни. Отпуск целой семьи превратился в кошмар.