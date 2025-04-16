"Отписываюсь, мусор". Каминская призналась в любви к российским песням и разозлила украинцев

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая уже попадала в скандал из-за публичной защиты русского языка, снова нарвалась на хейт. Певица, которая сейчас живет на испанском острове Тенерифе, призналась, что до сих пор слушает музыку артистов РФ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.
По словам знаменитости, она слушает особенно те композиции, с которыми связывает свое детство.
В плейлисте Славы до сих пор остаются артисты, чья деятельность вызывает возмущение у украинцев.
Среди них - сторонник путинского режима и фигурант базы "Миротворец" Миша Фомин из группы Hi-Fi, коллектив "Иванушки International", который выступал во временно оккупированном Крыму, певица Земфира, которая, несмотря на антивоенные заявления, продолжает платить налоги в России, а также Ева Польна, которая неоднократно участвовала в мероприятиях, поддерживающих кремлевскую пропаганду.
"В последнее время все чаще слушаю "Гостей из будущего", Hi-Fi, Земфиру, Губина, "Иванушек"... Это не просто треки из нулевых - это эмоциональная матрица поколения. Мы можем выучить любой язык, адаптироваться, переехать, стать кем угодно. Но невозможно заставить себя забыть то, под что ты рос", - выдала Каминская.
Экс-солистка "НеАнгелов" убеждена, что прослушивание российской музыки не означает поддержки России, которая ведет жестокую войну против Украины, совершает военные преступления и убивает мирных граждан.
"Музыка встроена в нас не словами - она встроена эмоциями. Ты слушаешь - и вспоминаешь, каким ты был. Прокручиваешь в голове сцены жизни, как старую пленку. Это не о выборе. Это о памяти", - считает Слава.
По словам певицы, это также не следует расценивать как солидарность с артистами, публично одобряющими войну.
"Слушать - не значит выбирать сторону. Слушать - значит вспоминать, чувствовать, быть собой", - добавила она.
Для многих украинцев такая позиция звучит как отказ от информационной и культурной борьбы, особенно в условиях войны.
Напомним, ранее вокруг Славы Каминской разгорелся скандал после ее поста в Instagram, где она опубликовала скриншот 10-й статьи Конституции Украины.
В ней указано, что государственным языком является украинский, однако допускается свободное использование русского и языков национальных меньшинств.
"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" - написала артистка, чем вызвала волну возмущения в сети.
Пользователи напомнили певице, что продолжается полномасштабная война, развязанная Россией, и именно язык стал частью информационного фронта.
В ответ на критику артистка вступила в споры с комментаторами, заявив, что имеет право говорить на русском.
К тому же Слава сейчас живет за границей - в Нидерландах и Испании. Возвращение в Украину она не рассматривает, объясняя это тем, что, по ее словам, "у нас тут все сложно в головах".
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