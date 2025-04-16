"Отписываюсь, мусор". Каминская призналась в любви к российским песням и разозлила украинцев

По словам знаменитости, она слушает особенно те композиции, с которыми связывает свое детство.

В плейлисте Славы до сих пор остаются артисты, чья деятельность вызывает возмущение у украинцев.

Среди них - сторонник путинского режима и фигурант базы "Миротворец" Миша Фомин из группы Hi-Fi, коллектив "Иванушки International", который выступал во временно оккупированном Крыму, певица Земфира, которая, несмотря на антивоенные заявления, продолжает платить налоги в России, а также Ева Польна, которая неоднократно участвовала в мероприятиях, поддерживающих кремлевскую пропаганду.

"В последнее время все чаще слушаю "Гостей из будущего", Hi-Fi, Земфиру, Губина, "Иванушек"... Это не просто треки из нулевых - это эмоциональная матрица поколения. Мы можем выучить любой язык, адаптироваться, переехать, стать кем угодно. Но невозможно заставить себя забыть то, под что ты рос", - выдала Каминская. Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Экс-солистка "НеАнгелов" убеждена, что прослушивание российской музыки не означает поддержки России, которая ведет жестокую войну против Украины, совершает военные преступления и убивает мирных граждан.

"Музыка встроена в нас не словами - она встроена эмоциями. Ты слушаешь - и вспоминаешь, каким ты был. Прокручиваешь в голове сцены жизни, как старую пленку. Это не о выборе. Это о памяти", - считает Слава.

По словам певицы, это также не следует расценивать как солидарность с артистами, публично одобряющими войну.

"Слушать - не значит выбирать сторону. Слушать - значит вспоминать, чувствовать, быть собой", - добавила она.

Украинцы возмущены

Для многих украинцев такая позиция звучит как отказ от информационной и культурной борьбы, особенно в условиях войны.

Коли сиділи у коридорі з малими - теж вмикали Земфіру?

Вже і ваші російською не зможу слухати.... до побачення!

Це, тому що вас особисто ця війна не торкнулась! Ваших близьких. Ну те, що ви не дома і тд, бла ,бла, бла…Це про відсутність моралі

Яка ж безталанність... яка дика жага до стану жертви, так безглуздо виправдана... прикро і сумно

Я в шоці! Настільки люди слабкі, щоб відмовитись від пєсєнок рускіх?!?! У світі стільки красивої музики, ні, треба слухати їх!

Дуже вас поважаю. Але ж ви розумієте, що гроші за контент який ви дивитесь і слухаєте, йдуть в РФ… А потім вони їх використають проти України, на жаль…

Напомним, ранее вокруг Славы Каминской разгорелся скандал после ее поста в Instagram, где она опубликовала скриншот 10-й статьи Конституции Украины.

В ней указано, что государственным языком является украинский, однако допускается свободное использование русского и языков национальных меньшинств.

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" - написала артистка, чем вызвала волну возмущения в сети. Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Пользователи напомнили певице, что продолжается полномасштабная война, развязанная Россией, и именно язык стал частью информационного фронта.

В ответ на критику артистка вступила в споры с комментаторами, заявив, что имеет право говорить на русском.

К тому же Слава сейчас живет за границей - в Нидерландах и Испании. Возвращение в Украину она не рассматривает, объясняя это тем, что, по ее словам, "у нас тут все сложно в головах".