Известного режиссера с женой жестоко убили в их доме. Накануне паре угрожали

Что известно об убийстве звездных супругов

В СМИ сообщают, что пара была убита несколькими ножевыми ранениями в шею. Также отмечается, что Мехрджуи направил текстовое сообщение своей дочери Мони около 21:00 по местному времени, пригласив ее на ужин в их дом в Караджи, близ Тегерана. Прибыв туда через полтора часа, она обнаружила тела родителей.

В тот же день полиция сообщила, что на месте преступления не видно признаков проникновения, все двери дома были без повреждений. Однако на месте происшествия обнаружили следы, которые могут принадлежать убийцам.

На следующий день местная газета Etemad опубликовала интервью с женой режиссера, в котором говорилось, что им угрожали, а их дом ограбили.

"Расследование показало, что никаких жалоб по поводу незаконного проникновения на семейную виллу Мехрджуи и кражи их вещей не поступало", - заявили в полиции.

Супруги накануне жаловались на угрозы (фото: Abdolvahed Mirzazadeh/AP)

Что известно о режиссере Мехрджуи

Министр культуры Ирана Мохаммад-Мехд Эсмаил назвал Мехрджуи одним из пионеров иранского кино и творцом вечных произведений.

Родился Дариуш в 1939 году в Тегеране. Изучал философию в Соединенных Штатах, а затем вернулся в Иран, где основал литературный журнал и выпустил свой первый фильм в 1967 году "Бриллиант 33" - пародию на сериал о Джеймсе Бонде.

Режиссера ассоциировали с новой иранской волной кинематографа, а его фильм 1969 года "Корова" был одним из первых лент этого движения. Также в его наследии работы "Мистер легковерный" и "Цикл".

С 1980 по 1985 он жил во Франции, где работал над документальным фильмом "Путешествие в страну Рембо". Вернувшись в Иран, добился успеха в прокате с "Арендарями" в 1987 году.

В течение 1990-х годов Мерджуи изображал жизнь женщин в мелодраме "Сара, Пари и Лейла" о бесплодной женщине, которая просила своего мужа жениться на другой женщине.

Мехрджуи считали пионером иранского кино (фото: Instagram/Dariush Mehrjui)