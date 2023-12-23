Известного американского актера пытались убить в его доме: детали инцидента

На 58-летнего актера Чарли Шина напали в его же собственном доме, расположенном в Лос-Анджелесе. Американскую кинозвезду пыталась задушить соседка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.
Артист самостоятельно вызвал полицию, когда 47-летняя женщина по имени Электра Шрок ворвалась к нему.
Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)
Произошла потасовка, во время которой соседка актера порвала рубашку знаменитости и попыталась его душить. После неудавшегося инцидента она вернулась к себе домой.
Это не в первый раз, когда известному актеру приходится сталкиваться с проблемами, связанными с этой женщиной.
Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)
Чарли считает, что именно она недавно облила его автомобиль клейкой жидкостью, а также разбрасывала мусор у входа в дом звезды.
У актера нет представления о причинах такого поведения.
Чарли Шин (фото: instagram.com/charliesheen)
Напомним, Шин известен по ролям в таких фильмах, как "Уолл-стрит", "Погоня", "Очень страшное кино 3", "Мачете убивает" и других.
Актер также снимался в сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья".
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