Известного актера, предавшего Украину, под конвоем вытолкали из Грузии: не дали даже выйти из аэропорта

Не выпустили даже из аэропорта

Актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале "Универ" не рады видеть в Грузии. Он решил посетить Тбилиси и прилетел туда самолетом. Но в этой стране не любят тех, кто открыто поддерживает войну в Украине и прославляет путинский режим.

Поэтому Гогунскому не дали даже выйти из аэропорта в город. Его под конвоем сразу же проводили в другой самолет, на Москву. Видео его позорного изгнания сняли очевидцы и быстро выложили в сеть.

Информацию об изгнании Гогунского подтвердил его директор, Табриз Шахиди. Он сказал, что решение об изгнании артиста приняли власти Грузии, по политическим причинам. А Гогунский прилетел в Тбилиси, чтобы участвовать в съемках.

Сам актер инцидент пока не комментирует. Хотя видео уже есть во всех социальных сетях и над Гогунским начали подшучивать, призывая его сказать фразу персонажа из "Универа" - "блин-блинский".

Кто такой Виталий Гогунский

Виталий Гогунский родился в 1978 году в городе Кременчуге Полтавской области. Там же он провел свое детство, а его отец - депутат городского совета города Кременчуга.

Образование Гогунский тоже получил в Украине - он окончил Кременчугский лицей, музыкальную школу по классу фортепиано и Одесский национальный политехнический университет, получив образование инженера-технолога машиностроения.

Виталий Гогунский

А в 2000-х он оказался в России, где окончил дополнительно ВГИК, в мастерской Алексея Баталова. С 2004 года начал сниматься в кино и особую популярность (в РФ) ему принес сериал "Универ", где он сыграл роль Кузи.

Стоит отметить, что Гогунский - активный почитатель политики российского диктатора Владимира Путина. Сначала он рассказывал на РоссТВ, что на Майдане митингующим подмешивали наркотики, а в 2022 году он поехал на оккупированные территории Донбасса, чтобы "поддержать солдат российской армии".

С родными у Гогунского произошел конфликт на почве политических взглядов. С ним не хотят общаться ни родители, ни друзья юности по Кременчугу и Полтаве. В одном из интервью он рассказал, что на него "льется негатив, с отцом отношения натянутые".

Более того, за его частые высказывания по поводу войны его начали хейтить не только в Украине, но и в России.