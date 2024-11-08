Известный украинский певец расстался с моделью OnlyFans

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост пары в Instagram.

Так, Виталий опубликовал в своих stories с уже бывшей девушкой, и намекнул, что сейчас переживает нелегкий этап в жизни.

"Хотелось бы много сказать, написать, но сейчас нет слов, да и вряд ли будут. Может, это только этап жизни. Могу только сказать, что у всего есть свой конец и невероятное начало", - написал OSTROVSKYI.

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Впоследствии модель подтвердила, что они действительно больше не вместе, а также отметила, что это она стала инициатором разрыва.

"Да. Сейчас мы не вместе. Это мое самое сложное решение. Я очень люблю и уважаю этого человека. Но это жизнь. Очень прошу не нарушать мои личные границы и ничего не писать. И на какое-то время я исчезну", - обратилась к фолловерам Муронец.

Позже экс-влюбленные заявили, что не исключают возможности воссоединения. Впрочем, в каком именно статусе будут они - друзей или влюбленных - покажет время.

"Я никогда не говорю «никогда». Мы еще будем вместе, неважно в качестве кого. Это просто надо пережить, пройти. И начать все снова, то ли друзьями, то ли любимыми", - добавили звезды.

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Что известно об отношениях пары

Виталий и Алина были вместе почти два года. А познакомились они в баре.

"На самом деле это не какая-то романтическая история, а обычное знакомство, которое произошло в баре, нас просто представили друг другу, и мы начали общаться. Она модель, бизнесвумен, а еще - очень очаровательная девушка, которую я безумно люблю. В принципе, о моих чувствах можно узнать через творчество, потому что о ней мои песни", - рассказывал Островский.

Исполнитель также делился, что поддерживать хорошие отношения с моделью помогает романтика. По своей натуре он очень романтичный парень, который уделяет достаточно времени, чтобы удовлетворить потребности своей девушки.

Островский и Алина Муронец (фото: instagram.com/muronetssss)