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Известный украинский певец попал в ужасное ДТП: все детали и фото

Украинский певец MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский исполнитель MELOVIN попал в ДТП. Во время движения он столкнулся с другим автомобилем на дороге. Обе машины получили повреждения, однако сам певец отделался легкими травмами.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Что произошло со звездой

Вечером 28 декабря Константин Бочаров, больше известный как MELOVIN, попал в ужасное ДТП. Он столкнулся с другим водителем прямо на дороге. Первые фотографии с места происшествия исполнитель показал в соцсетях.

Меловин попал в ДТП (фото: instagram.com/melovin_official)

Доподлинно неизвестно, что именно вызвало аварию и кто из двух водителей виноват. Однако артист убеждает поклонников, что он цел и здоров.

"Отпраздную этот день как еще один День Рождения. Голова болит и колено. Но спасибо вселенной, что жив", - написал он.

Больше никаких комментариев ни сам MELOVIN, ни его команда не давали.

Ранее Константин Бочаров рассказал об издевательствах Оксаны Марченко на шоу "Х-Фактор".

Читайте также, что было между певцом и его партнершей на "Танцах со звездами".

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