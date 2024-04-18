Известный украинский блогер объяснил "издевательство" над бывшей и рассказал правду о разводе

О чем говорится в публикации

В своей публикации Антон Скуратов признался, что последняя неделя его жизни была нелегкой.

"Близкие, друзья и клиенты начали сомневаться в моей адекватности, поэтому цель этого видео - опровергнуть ложь в мою сторону", - подчеркнул он.

Мужчина признал, что ему до сих пор "неприятно делиться этой грязью".

"Но иного выхода у меня нет. Я уже почувствовал на себе репутационный ущерб.

Надеюсь, мы раз и навсегда закроем здесь эту тему", - написал он.

Абьюзивные отношения

В новосозданном Telegram-канале "СкураТОВ" блогер обнародовал полную версию своего видеообращения, разнообразные "материалы" и "грязные детали" относительно своей бывшей и отношений с ней.

Из них следует, что девушка словесно его оскорбляла, требовала денег и не хотела подписывать документы на развод.

Скуратов отметил, что "ни разу не поднимал руку на свою бывшую, тем более вообще на любую женщину".

"Да, у нас были абьюзивные отношения, мы много ссорились, были скандалы, но я никогда не переходил пределы. Более того, абьюзу, шантажу и издевательствам подвергался я. Записываю это видео, чтобы в первую очередь защитить свою репутацию, честь и достоинство. И доказать вам, что какая-то эскортница, или человек с низкими моральными качествами, даже если захочет, не сможет заработать на вас деньги или хайп и какую-то популярность, чем сейчас она и занимается", - подчеркнул блогер.

Он добавил, что Алена работала в сфере эскорт-услуг, но когда он ей это "закинул", она отреагировала очень резко и пожелала ему смерти.

Кроме того, мужчина отметил, что следы "побоев" на теле девушки остались в результате самообороны - ведь та во время очередной ссоры набросилась на него и не давала вести машину, в которой они ехали вместе. Чтобы не подвергать их опасности, он остановил автомобиль на обочине.

"Я не выгонял ее из машины. Вышел, открыл багажник. Она сразу начала снимать, потому что видела мое состояние, что я очень эмоционален и могу наговорить много лишнего. Она постоянно это делала. Я бросил ей в лицо 3000 долларов и сказал, что дальше она едет сама. Потому что понимал, насколько опасно нам находиться вместе в одной машине. Тем более, на трассе. И для меня, и для других участников дорожного движения", - вспомнил Антон.

Последствия нападения бывшей (скриншот: t.me/СкураТОВ)

Он добавил, что позже они поехали дальше вместе и подчеркнул, что если бы был тираном, она бы с ним не поехала.

Кроме того, Скуратов утверждает, что его угроза (в бранной форме) ударить по лицу касалась не бывшей, а собаки, которая также присутствовала в кадре.

Скандальный развод

По словам блогера, он хотел расстаться с Аленой, однако она отказывалась подписать необходимые документы и освободить его квартиру, в которой жила пара.

Антон утверждает - она хотела денег, однако предложенные 3 тыс. долларов в месяц и оплата квартиры в первые полгода ее не устраивали. В то же время она хотела 10 тыс. долларов.

"Я просил оставить ее мою квартиру, но ее аргументом было то, что мы замужем. Она не хотела принимать мое предложение. Я был готов снять ей квартиру и в месяц платить 3 тысячи долларов. Она хотела 10 тысяч долларов и именно поэтому не уезжала, ведь не могла себе "обеспечить комфортную жизнь" на ту сумму, которую я предлагал", - рассказал он.

Переписка с бывшей (скриншот: t.me/СкураТОВ)

"Будет ли человек, подвергающийся физическому насилию и абьюзу, затягивать процесс развода, тем более инициатором которого был я? Мне кажется, такой человек при первой же возможности закончит любые отношения с абъюзером", - отметил мужчина.

В конце концов ему "понадобилось практически пол года, чтоб через суд и с адвокатами с ней расстаться".

"Она просто хотела получить от меня деньги за развод", - считает блогер.

В заключение он отметил, что прямо сейчас подает "иск в суд на свою бывшую и всех причастных к распространению недостоверной информации и клеветы" на него.

Чем популярен Антон Скуратов

Антон Скуратов - TikTok и YouTube блогер, снимающий пранки.

Он также участвовал в проекте "Чоткий паца", который был популярен около 10 лет назад.

Сейчас у Скуратова есть общий с Антоном Мурафой YouTube-канал, на котором они публикуют собственный развлекательный контент.