Известный украинский актер и воин ВСУ попал в ДТП (фото)

По словам артиста, он ехал по дороге на мотоцикле со скоростью 67 км/в час. В этот момент его догнал лось. Вероятно, животное выбежало на дорогу, и Алдошин не справился с управлением.

"Так вот. Лось меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но лось меня нашел, и это произошло в тылу. Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело нормально. Мотоцикл на помойку. Скорость 67 километров в час. Я не гонщик, если что", - сообщил актер.

Также он добавил, что ждет УЗИ, так как все-таки пострадал во время аварии. Есть угроза внутренним органам.

Павел Алдошин - украинский актер театра и кино, родом из села Семихатки под Геническом. Часть его семьи сейчас находится в оккупации, но маму в начале лета Алдошин смог вывезти.

Фото: Павел Алдошин (instagram com paldoshyn)

Сам артист в начале полномасштабного вторжения отправился в ВСУ, чтобы защищать родную страну.

За 10-летнюю карьеру актера, он успел сняться в 11 проектах, в том числе в фильмах "Немая", "Соленая карамель", "Игры детей старшего возраста", "Моя настоящая мама" и в фильме "Снайпер. Белый ворон", где сыграл главную роль.