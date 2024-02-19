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Известный украинский актер рассказал, как его унижали коллеги из РФ: "х*хляцкий акцент"

Александр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер Александр Третьяченко вспомнил, как его унижали в московском театре из-за того, что он украинец.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды сериала "Колір пристрасті" 1+1.

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Артист признался, что после начала полномасштабной войны он уже и не надеялся на возвращение в профессию.

Сейчас он стремится внести свой вклад в развитие нового этапа украинского кино и сериалов, ведь еще много лет назад отказался строить карьеру в РФ.

Александр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)

А все из-за пренебрежительного отношения к нему российских коллег.

"Мой одноклассник подрабатывал в московском театре и дружил с Табаковым, которому тогда нужен был актер на роль. Друг меня ему и порекомендовал. На моем прослушивании был не сам Табаков, а другой преподаватель. Он сказал: "Сразу чувствуется этот х*хляцкий акцент", - поделился актер.

Тогда же Александр встретил киевского режиссера Виталия Семенцова, который предложил главную роль в одном из своих спектаклей.

Александр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)

"Решил, что лучше останусь здесь, где не буду чувствовать этого пренебрежительного отношения. Мы за две недели поставили спектакль, который показывали в Октябрьском дворце в голубом зале - это был триумф", - вспомнил Третьяченко. 

Отметим, что сейчас актер играет в театре, а также развивает свой благотворительный фонд и помогает ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что дочь Ольги Сумской снялась в Москве в российском сериале.

Также мы писали, что фильм "20 дней в Мариуполе" получил очередную международную премию.

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