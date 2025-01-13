Известный украинский актер сообщил о гибели близкого человека на войне

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Останнього москаля" для Апострофа.

По словам Владимира, на войне погиб его крестник. Также актер добавил, что сейчас его младший сын продолжает защищать Украину на передовой. Пошел он туда добровольцем.

Такое решение стало потрясением для близких парня.

"Мы думали, что продолжит обучение в магистратуре, но он не захотел. Он решил служить", - поделился актер.

Напомним, ранее актер рассказывал, как получил повестку в 54 года. После ее вручения ему предоставили трехдневную отсрочку, чтобы попрощаться с семьей, после чего он отправился в Чернигов.

Владимир Николаенко (фото: facebook.com/volodymyr.nikolaenko)

Однако, узнав о его возрасте, там решили отправить его обратно в киевский ТЦК. В столице Николаенко получил еще одну повестку и был направлен в другую воинскую часть. Впрочем, и там его не приняли на службу.

Актер признается, что морально это было сложно, однако он не уклонялся от мобилизации. Значительно больше волновалась его жена, ведь их сын уже служит и защищает Украину от оккупантов. В конце концов артист получил бронь от мобилизации.

Краткая биография Владимира Николаенко

Владимир родился 10 октября 1969 года в Киеве. В 1995 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. После завершения обучения Сергей Данченко пригласил его присоединиться к труппе театра имени Ивана Франко, где и началась его актерская карьера.

В Украине артист известен как талантливый актер, сыгравший во многих фильмах и сериалах. Его мастерство особенно ярко проявилось в комедийных проектах, среди которых "Последний москаль", "Большие вуйки", "Сваты 2" и другие.

Владимир Николаенко (фото: instagram.com/suzirja.teatr)