Известный тренер рассказал, помогает ли жевательная резинка похудеть

Помогает ли жевательная резинка похудеть

"Жевательная резинка - хорошая вещь, но ее нужно уметь правильно применять. Если после еды ее жевать, то это хорошо, потому что очищает полость рта. Но компульсивно ее жевать, чтобы как-то прибить ощущение голода - не надо", - объясняет тренер.

Он добавляет, что не нужно бояться ощущения голода, возникающего ближе к следующему приему пищи. Это чувство должно нарастать, но при этом не нужно терпеть его или мучиться от этого.

"Если вы примете реальность такой, как есть и научитесь выдерживать неприятные эмоции, тягу, желание, то вы перейдете на другой уровень. Поэтому не надо бояться голода, потому что он показывает, что именно сейчас в вашем теле расщепляются жиры, а это как раз ваша цель", - говорит Мандзяк.

Также тренер отмечает, что когда человек проголодается, то и еда будет вкуснее.

Помогает ли тейпирование похудеть

Иногда в интернете рекламируют тейпы для похудения. Эти ленты наклеивают на тело и они якобы должны скорректировать фигуру и поспособствовать похудению.

"На самом деле, тейпы ни от чего не помогают. Они не снижают болезненные ощущения, не помогают от травм, и 100% не помогают похудеть. Ваш жир в теле - это запасы энергии и эти запасы можно только использовать на нужды организма. Поэтому нужно повысить затраты энергии организмом и снизить калорийность рациона - другого пути, чтобы худеть, не существует", - говорит Мандзяк.

Для эффективного похудения необходимо создать дефицит калорий.