Известный тренер рассказал, "молочку" какой жирности нужно покупать для похудения

В украинских магазинах можно найти жидкие молочные продукты разной жирности - от 1% до 3% и более. Но какой вариант выбрать тому, кто хочет иметь стройную талию и похудеть?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Какие молочные продукты лучше выбирать для похудения?

Виктор рассказал, что логично предположить, что чем меньше жира, тем меньше калорий, а значит, лучше насыщаемость и уменьшенное потребление калорий.

Мандзяк привел в пример эксперимент, проведенный учеными, показавший интересные результаты. Испытуемых разделили на группы и угощали тремя видами йогуртов: низкокалорийным с низким содержанием жира (230 ккал) и двумя высококалорийными (по 510 ккал) - жирным и углеводным. По вкусу йогурты не отличались, а участники не знали о калорийности продуктов.

После употребления йогуртов их пригласили к шведскому столу, где они могли есть без ограничений.

Результат показал, что, те кто пил калорийные йогурты, потребляли в среднем на 70 калорий меньше во время еды, однако общая калорийность потребленного у них оказалась на 210 калорий выше, чем у тех, кто пил диетический вариант.

Интересно, что группа участников, которая не пила йогурт перед едой, потребила больше калорий, чем те, кто пили диетический йогурт, но меньше тех, кто пил калорийные.

Вывод прост: чем меньше калорий в напитке или продукте на определенный объем, тем лучше насыщение и меньше лишних калорий.

Выбирая обезжиренное молоко или йогурт, вы не только поддержите здоровый вес, но и поможете своей талии оставаться стройной.