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Известный тренер Мандзяк раскрыл главный секрет похудения

Фото: Как похудеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди, желающие сбросить вес, считают, что для похудения нужно только есть определенное количество калорий и вписываться в какое-то "правильное" соотношение белков, жиров и углеводов (БЖВ).

Тренер Виктор Мандзяк на Facebook-странице рассказал, почему считает эту теорию вредной, сообщает РБК-Украина (проект Styler).

Главный секрет похудения от Мандзяка

По словам эксперта, нет никакого правильного соотношения БЖИ.

"Нет, тебе не послышалось, нет никакого правильного соотношения БЖВ. Это сказочка, придуманная инста-фитнес-тусовкой, чтобы продавать тебе марафоны похудения", - написал Виктор.

Мандзяк сообщил, что белок имеет ключевое значение, потому что бережет мускулатуру, дает сытость, сжигает много энергии, чтобы усвоиться. Его нужно потреблять не в определенном "правильном" соотношении к Ж и В, а конкретное количество - 1,5 г на килограмм желаемой массы тела.

"Меньше - не стоит, больше - нет смысла: 2 г сытости больше не даст, а рацион сделает слишком белковым, соответственно, менее вкусным", - уточнил он.

Углеводы нужны для интенсивных тренировок, которые нужны, чтобы похудение не "превратило тебя в вареник, из которого извлекли начинку".

"Если ты ешь мало углеводов, организм может расщеплять мускулатуру, и использовать ее как материал для создания глюкозы. Для похудения необходимы пищевые волокна", - написал эксперт.

Тренер советует ограничить до 25 г употребления насыщенных жиров, а на вкусности выделить 20% рациона.

 

Напомним, что тренер Мандзяк назвал суперздоровый для организма продукт.

До этого тренер ответил на самый популярный вопрос, сколько нужно пить воды.

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