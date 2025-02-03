Известный телеведущий трогательно обратился к дочери, которая погибла 10 лет назад в ДТП: как выглядит ее могила

Украинский телеведущий Константин Грубич почтил память своей младшей дочери Ольги, которая погибла около 10 лет назад в результате аварии. Сегодня девушке могло бы исполниться 28 лет.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит могила дочки Константина Грубича

"Олюня! Спасибо, что уже 28 лет, как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще дорассказываешь мне когда-то много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас", - отметил телеведущий в публикации.

На фото он показал, как выглядит могила его дочери. На фото изображена красивая молодая девушка с пронзительным взглядом.



Могила дочери Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Что известно про аварию, в которой погибла Оля Грубич

Летом 2014 года в семье Константина Грубича случилась трагедия: его 17-летнюю дочь Ольгу сбило авто на пешеходном переходе, когда девушка поздно вечером возвращалась домой.

Ее сразу же госпитализировали в больницу с серьезными травмами, где она провела три недели в коме, но, к сожалению, врачам не удалось ее спасти - она умерла 12 июля 2014 года.



Дочка Константина Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Во многих интервью телеведущий рассказывал, как он с супругой пережил эту потерю. Не редко он винил и себя во случившемся.

"Это моя ошибка и, может быть, вина, что я не пошел встретить. Но она категорично сказала, что не нужно ее встречать. Ибо она была очень самостоятельна. Тут же я это увидел. Когда на следующее утро врач начал что-то говорить, я чуть не потерял сознание. А мне в этот день нужно было идти на съемку. Эти несколько недель были как американские горки. То есть надежда, то нет. Ты тут улыбаешься, а тут Оля в коме. Первые месяцы и годы были как во сне каком-то", - рассказывал он в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Грубич также рассказывал о том, что полиция якобы умышленно скрывала важную информацию, которая касается трагического инцидента.

К слову, у телеведущего также есть 29-летняя дочь Владислава и 28-летний сын Ярослав.



Константин Грубич с младшей дочкой - архивное фото (фото: instagram.com/kostya_hrubych)