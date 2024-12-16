Известный телеведущий встал на защиту Клопотенко, который разозлил верующих съемками в Лавре
Известный украинский телеведущий Константин Грубич высказался относительно скандала, который разгорелся вокруг ресторатора Евгения Клопотенко. Накануне его захейтили за приготовление рождественских блюд в Киево-Печерской Лавре.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, Константин подчеркнул, что обычно избегает обсуждений политических тем, но на этот раз решил нарушить собственное правило из-за важности ситуации.
"Очень осторожно и почти никогда не встреваю во всеобщие интернет-срачи на политические темы. Но сейчас все же нарушу свое же табу. Потому что когда-то одним из первых начал тренд внимания к украинской национальной кухне в наших медиа", - поделился телеведущий.
Он напомнил, что слово «трапеза» исторически касается еды и угощений в монастырях, что делает действия Клопотенко абсолютно уместными.
Костя Грубич и Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
"Клопотенко - визионер. Чувак, который опережает время и не боится посылать шатких не матом за русским кораблем, а каждый раз новыми и несколько провокационными действиями. Здесь не только о кухне, а больше о нашей идентичности. И пусть он немного павлин и нарцисс, идеальных нет. Но как человек, который заменяет собой целые институции, он достоин не хейта, а поддержки и восторга", - высказался Грубич.
Также журналист призвал прекратить спекуляции вокруг действий Евгения и поддержать его усилия, направленные на популяризацию украинских традиций.
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"Поэтому я за вкусное Рождество в главном монастыре Украины-Руси! Спекуляции на этом стоит прекратить", - подытожил Константин.
Комментарии к посту Грубич решил скрыть.
Напомним, ранее Евгений Клопотенко решил попытаться поставить точку в обсуждении скандала, который возник из-за съемок его кулинарного шоу о традиционных украинских рождественских блюдах, проведенных в трапезной Киево-Печерской лавры.
К слову, недавно Костя Грубич признался, сколько тысяч долларов зарабатывал на шоу "Знак качества".
Также он сказал, почему боится мобилизации сына.