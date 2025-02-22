Известный музыкант погиб в ДТП: за рулем авто была его 90-летняя мать

Инцидент произошел в городе Бриджвотер 19 февраля около 7:20 утра. По предварительной информации, автомобиль Subaru Legacy 2015 года, которым управляла 90-летняя мать Карла - Арна Кокран врезался в дерево. 61-летний артист сидел на заднем сиденье.

"Она поехала задним ходом через двор, врезалась в дерево, и от удара пассажира выбросило из автомобиля", - рассказали правоохранители.

Карл был доставлен в больницу университета Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансуике с многочисленными травмами. Врачам, к сожалению, не удалось спасти его жизнь. Мать музыканта, по предварительным данным, не получила серьезных физических повреждений, но находится в глубоком шоке от случившегося.

Умер известный музыкант (фото: karlcochran.com)

"Карл был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он снискал любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", - говорится в сообщении KISS в их официальном аккаунте Х.

Кокран долгое время был участником группы Far Cry, гастролировал и сотрудничал с такими известными музыкантами, как Джо Линн Тернер (Rainbow, Deep Purple), Эйс Фрейли (KISS), Эрик Сингер (KISS, Black Sabbath), Боб Дейзли (Ozzy Osbourne) и многими другими. Он был соавтором саундтрека к популярному сериалу Disney "Я - рокер".

В 1994 году он присоединился к группе KISS и записал песню "Into the Void" для альбома "Psycho Circus", который стал платиновым.

Он также сотрудничал с супергруппой ESP (Eric Singer Project), а его собственная группа Voodooland выпустила успешный альбом "Give Me Air" в 2004 году.

Несмотря на успешную карьеру в шоу-бизнесе, Карл оставался частью местной кавер-группы Far Cry, которая с 1986 года выступала на клубной сцене Нью-Джерси. Он говорил, что играет не ради славы, а из-за любви к музыке, которая делает его счастливым.



Карл Кокран (фото: karlcochran.com)