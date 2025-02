Известный музыкант погиб в ДТП: за рулем авто была его 90-летняя мать

Инцидент произошел в городе Бриджвотер 19 февраля около 7:20 утра. По предварительной информации, автомобиль Subaru Legacy 2015 года, которым управляла 90-летняя мать Карла - Арна Кокран врезался в дерево. 61-летний артист сидел на заднем сиденье.

"Она поехала задним ходом через двор, врезалась в дерево, и от удара пассажира выбросило из автомобиля", - рассказали правоохранители.

Карл был доставлен в больницу университета Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансуике с многочисленными травмами. Врачам, к сожалению, не удалось спасти его жизнь. Мать музыканта, по предварительным данным, не получила серьезных физических повреждений, но находится в глубоком шоке от случившегося.

Умер известный музыкант (фото: karlcochran.com)

"Карл был выдающимся вокалистом и гитаристом, который пережил тяжелый инсульт, но никогда не прекращал борьбу за возвращение к жизни. Он снискал любовь поклонников по всему миру благодаря своим выступлениям и оставался неисчерпаемым источником вдохновения, будучи нашим постоянным гостем в турне. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье", - говорится в сообщении KISS в их официальном аккаунте Х.

Our dear friend Karl Cochran was killed in a car accident on Feb. 19th. Karl was a vocalist and guitarist extraordinaire who suffered a massive stroke but never stopped fighting to make his way back. He was loved by our fans worldwide through his appearances worldwide and was a… pic.twitter.com/vhsO33DS49