Известный врач озвучил первые симптомы сердечного приступа, на которые нужно обратить внимание

Сердечный приступ - это опасное состояние, которое может привести к смерти. Симптомы сердечного приступа могут быть разными, но есть пять основных признаков, на которые следует обратить внимание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tik-Tok врача Айзмана Чоудхури.
Первый признак - это боль в груди. Эта боль может быть острой, ноющей или сдавливающей. Она может распространяться на другие части тела, например на руку, челюсть, шею, плечо или спину.
Второй признак - одышка. Человек с сердечным приступом может испытывать трудности с дыханием даже при незначительной физической нагрузке.
Третий признак - ощущение слабости и повышенная потливость. Человек с сердечным приступом может чувствовать себя уставшим или слабым, у него может появиться потливость или ощущение липкости кожи.
Четвертый признак - неспецифические симптомы, такие как тошнота, рвота или усталост . Эти симптомы могут быть менее очевидными, в отличие от другие признаки сердечного приступа.
Пять симптомов сердечного приступа, которые вы не можете пропустить (фото: freepik.com)
Если вы чувствуете любой из этих симптомов, немедленно обратитесь за помощью. Также не следует игнорировать состояние других людей.
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