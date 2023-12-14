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Известный врач озвучил первые симптомы сердечного приступа, на которые нужно обратить внимание

Четверг 14 декабря 2023 22:02
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Известный врач озвучил первые симптомы сердечного приступа, на которые нужно обратить внимание Пять симптомов сердечного приступа (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сердечный приступ - это опасное состояние, которое может привести к смерти. Симптомы сердечного приступа могут быть разными, но есть пять основных признаков, на которые следует обратить внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tik-Tok врача Айзмана Чоудхури.

Первый признак - это боль в груди. Эта боль может быть острой, ноющей или сдавливающей. Она может распространяться на другие части тела, например на руку, челюсть, шею, плечо или спину.

Второй признак - одышка. Человек с сердечным приступом может испытывать трудности с дыханием даже при незначительной физической нагрузке.

Третий признак - ощущение слабости и повышенная потливость. Человек с сердечным приступом может чувствовать себя уставшим или слабым, у него может появиться потливость или ощущение липкости кожи.

Четвертый признак - неспецифические симптомы, такие как тошнота, рвота или усталост . Эти симптомы могут быть менее очевидными, в отличие от другие признаки сердечного приступа.

Обратите внимание (фото: freepik.com)

Пять симптомов сердечного приступа, которые вы не можете пропустить (фото: freepik.com)

Что делать, если вы заметили у себя признаки сердечного приступа

Если вы чувствуете любой из этих симптомов, немедленно обратитесь за помощью. Также не следует игнорировать состояние других людей.

"Если вы думаете, что у вас или у кого-то из ваших близких сердечный приступ, не поддавайтесь искушению отвергнуть эти признаки или ждать, чтобы увидеть, что произойдет", - подчеркнул врач.

Напомним, ранее кардиолог назвал продукты, от которых навсегда отказался.

Кроме этого, недавно стало известно, что диетолог назвала два способа сделать печеный картофель полезным.

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