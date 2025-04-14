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Известный композитор, который работал с Матвиенко и Гайтаной, погиб в ДТП: детали

Андрей Гураль (фото: facebook.com/andrey.gural)
Автор: Полина Иваненко

В результате аварии погиб известный композитор, аранжировщик и звукорежиссер - 46-летний Андрей Гураль. Он работал с известными звездами, а его песни звучали на радио.

Что известно о Гурале и его смерти, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Каждый час на "Буковинскій Хвилі" звучит песня Андрея Гураля "Відлітаю". Никогда не думал, что ее слова станут пророческими. Прошлой ночью Андрей трагически погиб. Он был великим человеком с большим сердцем. Гениальным музыкантом и моим наставником. Светлая память", - написал радиоведущий Олег Сирман.

Пост Сирмана (скриншот)

В комментариях под пост юзеры пишут:

  • "Очень большая потеря в музыкальном обществе! Царство небесное Андрею!"
  • "Боже, Андрей! Светлая память"
  • "Я не хочу в это верить... Прощай, друг"
  • "Царство небесное! Просто не верится! Пусть покоится с Богом!"
  • "Андрей. Светлая память о талантливом человеке... Не верится, в наших сердцах ты навсегда".

Также о смерти Гураля высказался Иво Бобул. Он написал: "Очень жаль, покойся с Богом".

Андрей Гураль (фото: facebook.com/andrey.gural)

Композитор, который работал с Гайтаной, Тоней Матвиенко, а еще с группами "Нічлава" и "Без обмежень", погиб в ДТП. Авария произошла в ночь на 13 апреля в селе Оршовцы Черновицкой области.

Информация о ДТП от полиции (скриншот)

"Правоохранители предварительно установили, что 61-летняя водитель автомобиля "Mercedes-Benz Е200" допустила наезд на 46-летнего местного жителя. В результате аварии буковинец получил многочисленные травмы и скончался во время оказания ему медицинской помощи. Тело погибшего правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении от Главного управления Национальной полиции Черновицкой области, но фамилия погибшего не названа.

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При создании материала были использованы источники: пост из Facebook Сирмана, "Чернівецький промінь", Национальная полиция Черновицкой области.

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