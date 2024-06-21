Известный юморист рассказал, почему у "Лиги смеха" нет будущего и чем его шокировал КВН

Известный телеведущий и юморист Фима Константиновский высказался о будущем шоу "Лига смеха" и рассказал, чем его шокировал КВН.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для проекта ТСН "Наодинці" .

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По мнению Константиновского, у командного юмора нет будущего.

"Это все очень ускорилось. Ты можешь сделать свой блог, свой канал, тебе не надо идти куда-то, собирать людей и во что-то играть. Просто будущее за блогерами. Один человек будет заниматься юмором, тебе больше никто не нужен", - поразмышлял артист.

Таких как раньше команд, говорит телеведущий, сейчас нет.

Фима Константиновский (фото: instagram.com/fimakonst)

"Не из-за того, что у нас нет смешных людей, а из-за того, что эти смешные люди делают блоги, какие-то там видео, пранки, каналы. Форматы шоу им не нужны. Я не верю, что "Лига смеха" будет существовать", - высказался Фима.

Звезда сравнил украинское юмористическое шоу с КВН. В свое время, говорит он, альтернативы этой программе не было.

Что артист думает о современном КВН

Сейчас, признался Константиновский, он хотел бы, чтобы передача "Клуб веселых и находчивых", которая выходит на российском телевидении, исчезла.

"Никогда не будет украинской команды в КВН. Я бы очень хотел, чтобы КВН исчез. Это не то, что было, и никогда не будет таким. Не будет никакой власти в этой недостране, когда КВН может существовать так же, как раньше", - уверен артист.

"Недавно кто-то выложил фотографию судьи КВН, сидел этот у*людок Шаман, и у него Z на рукаве. Я был в а**ре просто. Я не верил, это прям такой триггер. Я не смотрю его (КВН, - Прим.Ред). Оказывается, что там открыто нельзя шутить об этой спецоперации, а вот свастика на рукаве у судьи... я такой, блин, я любил эту игру", - поделился Фима.

Краткая биография Фимы Константиновского

Ведущий родился в Днепре. Его родители - творческие люди, поэтому неудивительно, что и Фима Константиновский выбрал креативную профессию.

Отец знаменитости играл в КВН. Его команда даже стала вице-чемпионом Высшей лиги 1988 года.

Мама Константина в молодые годы профессионально занималась пением и работала в музыкальной школе.

Ефим тоже начал играть в КВН. Его команда "Днепр" также стала вице-чемпионом Высшей Лиги.